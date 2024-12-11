又增一死 全美召回這款華人喜愛的滷味食品

御香食品即食肉類產品的李斯特菌疫情已蔓延至美國8個州。（CDC）

聯邦疾病防治中心（CDC ）日前報告，涉及御香食品（Yu Shang Food）即食肉類產品的李斯特菌疫情，已蔓延至美國8個州，造成19人確診、17人住院；繼11月22日報告兩名嬰兒死亡後，又有一名嬰兒染疫去世。

CDC表示，出現確診病例的州包括加州 、喬治亞州、伊利諾州、內華達州、新澤西州、紐約州、俄勒岡州和田納西州 。其中，7例確診病例與孕婦有關。CDC 11月22日曾報告，加州一名母親及其雙胞胎孩子患病，兩名嬰兒均不幸死亡。12月5日更新報告，田納西州一名母親和她的嬰兒染病後，嬰兒不幸死亡。

患者檢測樣本採集時間，橫跨2021年10月24日至2024年10月28日。CDC警告，由於部分患者未接受李斯特菌檢測，實際感染人數可能遠高報告數字。此外，確定患者是否與此次疫情相關，需耗時3至4周。

李斯特菌對孕婦、65歲以上長者及免疫系統較弱者危害尤甚。受影響的患者反映，他們曾從多家商店或網絡購買御香品牌食品。CDC呼籲公眾立即丟棄或退回這些被召回的產品，避免進一步的健康風險。

11月底，總部位於南卡羅來納州斯帕坦堡（Spartanburg）的御香食品公司主動召回約7萬2240磅即食肉類家禽產品。根據美國農業部（USDA）更新的產品清單，以下為部分被召回的產品：調味豬蹄、中式麻辣鴨頭、御香熟雞、中式辣鴨脖、中式麻辣鴨舌、中式麻辣鴨翅、中式鳳爪、鹵牛腱、牛小腿、牛肚配辣椒醬等，完整名單可見：https://www.fsis.usda.gov/sites/default/files/media_file/documents/Recall-030-2024-EXP-Product-List.pdf

當局強調，召回產品均為2024年10月28日之前生產，標籤上含有「Yu Shang」或「Yushang」字樣，並印有生產編號「P46684」或「EST. M46684」。公眾如有相關產品，應立即停止食用並聯繫零售商退回。