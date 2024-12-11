我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CPI符合預期 Fed下周肯定降息 那指收創新高

想買輛新車過年？該先存多少錢

又增一死 全美召回這款華人喜愛的滷味食品

洛杉磯訊
御香食品即食肉類產品的李斯特菌疫情已蔓延至美國8個州。（CDC）
御香食品即食肉類產品的李斯特菌疫情已蔓延至美國8個州。（CDC）

聯邦疾病防治中心（CDC）日前報告，涉及御香食品（Yu Shang Food）即食肉類產品的李斯特菌疫情，已蔓延至美國8個州，造成19人確診、17人住院；繼11月22日報告兩名嬰兒死亡後，又有一名嬰兒染疫去世。

CDC表示，出現確診病例的州包括加州、喬治亞州、伊利諾州、內華達州、新澤西州、紐約州、俄勒岡州和田納西州。其中，7例確診病例與孕婦有關。CDC 11月22日曾報告，加州一名母親及其雙胞胎孩子患病，兩名嬰兒均不幸死亡。12月5日更新報告，田納西州一名母親和她的嬰兒染病後，嬰兒不幸死亡。

患者檢測樣本採集時間，橫跨2021年10月24日至2024年10月28日。CDC警告，由於部分患者未接受李斯特菌檢測，實際感染人數可能遠高報告數字。此外，確定患者是否與此次疫情相關，需耗時3至4周。

李斯特菌對孕婦、65歲以上長者及免疫系統較弱者危害尤甚。受影響的患者反映，他們曾從多家商店或網絡購買御香品牌食品。CDC呼籲公眾立即丟棄或退回這些被召回的產品，避免進一步的健康風險。

11月底，總部位於南卡羅來納州斯帕坦堡（Spartanburg）的御香食品公司主動召回約7萬2240磅即食肉類家禽產品。根據美國農業部（USDA）更新的產品清單，以下為部分被召回的產品：調味豬蹄、中式麻辣鴨頭、御香熟雞、中式辣鴨脖、中式麻辣鴨舌、中式麻辣鴨翅、中式鳳爪、鹵牛腱、牛小腿、牛肚配辣椒醬等，完整名單可見：https://www.fsis.usda.gov/sites/default/files/media_file/documents/Recall-030-2024-EXP-Product-List.pdf

當局強調，召回產品均為2024年10月28日之前生產，標籤上含有「Yu Shang」或「Yushang」字樣，並印有生產編號「P46684」或「EST. M46684」。公眾如有相關產品，應立即停止食用並聯繫零售商退回。

CDC 加州 田納西州

上一則

洛縣仇恨犯罪攀新高 2023年亞裔受害80人

延伸閱讀

臉紅不心動 日本「蘋果病」現蹤 台大醫師李秉穎揭高危險族群

臉紅不心動 日本「蘋果病」現蹤 台大醫師李秉穎揭高危險族群
德利市男子被控槍傷孕婦 金山地檢以謀殺罪起訴

德利市男子被控槍傷孕婦 金山地檢以謀殺罪起訴
華資零食染李斯特菌 孕媽胎死腹中全美多人生病

華資零食染李斯特菌 孕媽胎死腹中全美多人生病
華人夫妻經營「御香食品」爆李斯特菌感染 1嬰兒死亡

華人夫妻經營「御香食品」爆李斯特菌感染 1嬰兒死亡
妊娠糖尿病「早產、剖腹」風險增 避免體重暴增

妊娠糖尿病「早產、剖腹」風險增 避免體重暴增
台6位孕婦有1人妊娠糖尿病 產科醫示警：早產、剖腹風險增

台6位孕婦有1人妊娠糖尿病 產科醫示警：早產、剖腹風險增

熱門新聞

南加大資料照片。（美聯社）

這學校外國人最多 急發通知籲留學生：川普就任前快回

2024-12-06 16:21
部分地區好市多因沒有限購，一些民眾甚至買了滿滿一購物車。（小紅書截圖）

Costco限購寶可夢卡牌 二手價飆破百美元

2024-12-08 01:20
當局至今未透露，嫌犯如何進入擁有24小時警衛的封閉社區。（ABC7電視台）

南加豪宅深夜暴力搶劫 華人開槍反擊 嫌犯1死3認罪

2024-12-08 15:56
專家認為，菠菜不能重新加熱食用，恐滋生致命細菌。圖為示意圖(Pexels)

這些常吃食物不能重新加熱食用 恐滋生致命細菌

2024-12-05 17:08
在中國大陸做機票生意的張先生（左）和沈女士，11月16日在爾灣向當地警局反映情況。（記者王若然／攝影）

華女住富人區竟是老賴 遭多中國人跨國追債

2024-12-09 20:09
發生家庭犬咬死小主人悲劇的住家，位於柯汶那Palomino Dr 2500號街區一處門衛住宅區。（記者楊青/攝影）

悲劇 南加兩犬咬死自家五歲娃 苦主疑華人

2024-12-09 17:14

超人氣

更多 >
2024全球最美女星 Jisoo三連霸…中國僅她上榜

2024全球最美女星 Jisoo三連霸…中國僅她上榜
魚肉如何解凍最好？主廚教兩方式、錯誤動作不要學

魚肉如何解凍最好？主廚教兩方式、錯誤動作不要學
又有復仇劇火了？ 「星漢燦爛」的他演少年將軍 輾壓譚松韵新劇

又有復仇劇火了？ 「星漢燦爛」的他演少年將軍 輾壓譚松韵新劇
學霸槍手庭外失控怒吼 檢警推論殺CEO可能動機

學霸槍手庭外失控怒吼 檢警推論殺CEO可能動機
趁年底買起來 「好市多禮物卡」最高能打到七折

趁年底買起來 「好市多禮物卡」最高能打到七折