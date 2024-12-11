今年保費暴漲54% 明年恐再增50% 專家3建議

2024年加州保費暴漲54%，2025年恐再升50%。張國興建議提早維護房屋、提高自付額、及時續保，以應對通膨與理賠成本壓力，避免失去保障。（記者張庭瑜/攝影）

2024年加州 個人保險 費已暴漲54%，2025年保費 恐再上揚50%！華興保險總裁張國興提醒，在通膨及理賠成本持續攀升壓力下，明年保費恐再飆新高。因目前保險公司每收1元保費，實際賠付已達1.5元，加州保險市場正面臨前所未有的挑戰。

張國興指出，目前加州住宅市場平均房齡接近半世紀，每五戶就有一戶是1940年前建造。保險公司為降低風險，紛紛要求屋主進行屋頂清洗或更新等維護，不配合者可能面臨被迫轉換保險公司的窘境。當前市場能轉換保險的成功率僅2.5%，意味著97.5%的屋主將被迫接受漲價或失去保障。

據了解，屋頂清洗費用約2000元起跳，若需更換整個屋頂，開銷更可能突破2萬元。對此，張國興認為，相較於日後找不到保險公司承保的風險，現階段維護才是明智之舉。他並舉例說明，一名客戶在2017年因馬里布大火失去房屋，當年保費3萬元，最後獲賠1200萬元。這也解釋了為何保險公司寧可不做生意，也要嚴格要求房屋維護。

此外，保險公司已開始採用衛星圖或無人機技術來檢查房屋狀況，以提高效率並降低人力成本。這些科技手段的引入，不僅使檢查更為普遍，也顯示出未來科技化的不可逆趨勢，民眾需及早適應。

除房屋保險外，汽車保險也將面臨重大變革。加州將從2025年元旦起提高最低汽車保險保額，從原本的1.5萬/3萬/5000元，提升至3萬/6萬/1.5萬元。張國興表示，鑒於加州訟案頻繁，且律師人數遠超過保險經紀人，車主應考慮加保100萬至500萬元的額外保障，以免發生事故時賠上全部身家。面對營運成本上升，保險業也積極尋求解方。據張國興透露，業界正加速將客服、理賠估價等服務導入AI技術，部分公司已開始使用無人機進行房屋檢查，顯示科技化將成為未來趨勢，民眾需及早適應。

至於健康保險費用居高不下，主因是藥品支出佔總支出近五成。以新型特效藥為例，治療早發性間質性白質病的Lenmeldy一劑要價425萬元，治療B型血友病的Hemgenix更需350萬元，這些都成為保險公司必須承擔的龐大支出。

面對步步高升的保費，張國興為民眾提出三點建議：首先，可考慮提高自付額以降低保費；其次，應定期維護房屋設施；最後，收到續保通知應立即處理，切勿因分期付款而延誤時機，以免錯過續保後需付出更高代價。