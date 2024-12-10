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聯邦撥款援助 應對加州馬里布火災

洛杉磯訊
南加州馬里布峽谷大火，消防隊員奮戰火場。（美聯社）
南加州馬里布峽谷大火，消防隊員奮戰火場。（美聯社）

加州州長紐森（Gavin Newsom）10日上午宣布，加州已從聯邦緊急事務管理局（FEMA）獲得火災管理援助撥款，幫助確保提供重要資源來撲滅火災，迅速支持加州應對富蘭克林火災（Franklin Fire）在馬里布燃燒。

州長指出，「消防官員和急救人員正在不懈地努力，保護生命和財產免受富蘭克林火災的影響。加州感謝聯邦政府的支持，這加強了這些努力。我敦促受影響地區的所有居民保持警惕並遵守疏散命令。」

快速移動的富蘭克林大火在9日周一晚11 點前燃燒，起火點在馬里布峽谷南的馬里布峽谷路和弗朗西斯科牧場路附近；超過 1822 英畝的土地被燒毀，迫使馬里布大部分地區撤離。

FMAG 透過總統救災基金以費用分攤的方式提供，將協助應對火災的地方、州和部落機構，申請報銷其滅火費用的75%。

州長緊急服務辦公室9日批准在洛杉磯、河濱、橙縣和范杜拉縣預先部署消防資源，以應對國家氣象局稱為「特別危險情況」的紅旗火災天氣狀況。

10日和11日，洛杉磯（Los Angeles）、范杜拉縣（Ventura）、內陸帝國（Inland Empire）、聖地牙哥縣（San Diego County valleys）山谷和橙縣內陸（inland Orange County）的許多地區，預計將出現極其嚴重的火災天氣，敦促加州人保持警惕並遵循地方當局的指示。

加州 洛杉磯 橙縣

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