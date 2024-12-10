南加Malibu野火2200英畝 大學停課公路關閉強制撤離

山火迅速蔓延，當局已出動直升機進行空中灑水作業，並派遣大量消防員投入滅火行動，全力控制火勢。（取材至ktla5電視台）

馬里布峽谷（Malibu Canyon）9日晚間爆發「富蘭克林大火」（Franklin Fire），火勢持續擴大，截至10日清晨已焚毀超過2200英畝土地。大火越過太平洋海岸公路（Pacific Coast Highway, PCH），直逼沛普丹大學（Pepperdine University）附近山區。強勁的聖塔安娜焚風（Santa Ana Winds）助長火勢，加上乾燥灌木的燃燒，使火災迅速蔓延，部分房屋與建築物受損。

洛杉磯 縣消防局發布強制撤離令，範圍包括馬里布峽谷路（Malibu Canyon Road）以東、皮烏瑪路（Piuma Road）以南，以及塞拉靜修區（Serra Retreat）。火焰10日凌晨1時越過馬里布峽谷路，進一步侵入靜修區。消防局表示，至10日清晨6時30分，火勢尚無控制跡象，起火原因仍在調查中。

受到火災威脅後，沛普丹大學隨即啟動就地避難機制，指示師生前往泰勒校園中心（Tyler Campus Center）及佩森圖書館（Payson Library）避難。校方發布聲明指出：「儘管火災尚未直接威脅校園，我們仍密切關注情勢發展，並與應急單位保持合作。」校長吉姆·加什宣布取消當天期末考試並暫停所有校園活動。同時，校內部署多輛消防車，直升機也利用校園湖泊取水空中澆灌滅火。

在當地居住40年的莫蘭（Robert Moran）表示，他已做好撤離準備，「只要按照計畫行動，我們就會沒事。」消防直升機於凌晨4時30分開始在指定地區進行空中灑水作業。受火災影響，聖塔莫尼卡-馬里布聯合學區 （Santa Monica-Malibu Unified School District）宣布，馬里布地區所有學校10日停課。

火災也導致當地交通受到嚴重影響。太平洋海岸公路自卡本峽谷（Carbon Canyon）至科勒爾峽谷（Corral Canyon）全面封閉，馬里布峽谷路從穆赫蘭高速公路（Mulholland Highway）到太平洋海岸公路僅供應急車輛通行。此外，火勢已蔓延至馬里布路（Malibu Road）及馬里布碼頭（Malibu Pier）一帶，對周邊地區造成威脅。

為協助民眾撤離，當局開放帕利塞茲娛樂中心（Palisades Recreation Center）作為避難所，地址位於帕利塞茲阿（Pacific Palisades）爾瑪瑞爾路851號（851 Alma Real Drive）。阿古拉動物護理中心（Agoura Animal Care Center）及伍德蘭希爾斯的皮爾斯學院（Pierce College）則負責收容寵物 及其他動物。