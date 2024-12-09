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謊稱歐洲皇室、可預測未來 洛男詐騙亞裔長者590萬

洛杉磯訊
嫌犯用詐騙錢財購置豪華汽車。（CBS電視台）
嫌犯用詐騙錢財購置豪華汽車。（CBS電視台）

洛杉磯一名男子自稱是歐洲皇室貴族後裔，並表示已開發一款人工智慧軟件，可以預測未來；但事實上，幾年來他操縱龐氏騙局，從當地菲律賓裔社區年長居民手中騙取590萬美元，之後大肆揮霍，購買稀有古董和豪華汽車。當局指出，男子日前已認罪。

根據KTLA 5、CBS等多家媒體綜合報導，司法部稱，洛杉磯市聖費南度谷（San Fernando Valley）West Hills居民Sylvein William Maximilian D'Habsburg XVII日前承認電信欺詐指控。他專門針對亞裔社區實施詐騙，說服當地菲律賓裔老年人投資，涉案金額高達590萬美元。

嫌犯Sylvein利用自己修改的名字，讓人聯想到歐洲貴族，以為他是統治奧地利的哈布斯堡王朝（Habsburg dynasty）後裔。但司法部發言人證實，他的真實身分並非羅馬帝國皇帝或奧地利皇帝的後裔，Sylvein原名Sylvein Scalleone，他與哈布斯堡王朝既沒有血緣關係，也沒有婚姻關係。

當局指出，這位48歲的偽貴族顯然也沒有王室成員的財富，他前後從被害人手中騙取共590萬美元，通過花言巧語讓人們相信他在投資人工智能技術，稱這種技術可以預測未來，還能通過視頻錄像檢測是否感染新冠病毒。

根據認罪協議，Sylvein在2018年1月至2023年6月期間，運營其龐氏騙局，並聘請人員為他的兩家公司物色潛在投資者，這兩家公司分別是Wild Rabbit Technologies LLC、BAI Intelligence LLC。這項詐騙主要針對當地菲律賓社區，其中包括許多老年教區居民。

司法部表示，嫌犯利用公司尋求投資者加入所謂的5億美元投資項目，並稱這些巨額投資來自退役職業運動員和其他知名人士，包括NBA巨星布萊恩（Kobe Bryant）、喬丹（Michael Jordan）、以及Apple公司聯合創始人沃茲尼亞克（Steve Wozniak）等，但這些都是子虛烏有。

嫌犯承諾利用投資者資金，為公司僱用員工，並為他的發明申請專利。但檢察官表示，這些錢實際花在購買豪華汽車上，比如Barker 1933年生產的勞斯萊斯幻影II Continental Sedanca de Ville。蘇富比拍賣行（Sotheby's）表示，這輛車的成交價為16.24萬英鎊（近20.6萬美元）。嫌犯還購買稀有古董，包括1800年代義大利雕刻的鎏金木王座。

嫌犯Sylvein日前承認電匯欺詐罪，他將面臨最高20年聯邦監禁。此案由聯邦調查局（FBI）調查，並由司法部起訴。

投資 司法部 洛杉磯

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