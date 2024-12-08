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效率部政績墊腳石 馬斯克想拿全美第一條高鐵開刀

編譯陳盈霖／即時報導
加州高鐵計畫恐成為川普政府新成立政府效率部的目標。（加州高鐵管理局官網）
加州高鐵計畫恐成為川普政府新成立政府效率部的目標。（加州高鐵管理局官網）

沙加緬度蜂報報導，用於加州高鐵計畫（California high-speed rail project）的聯邦資金，過去一直是右翼強烈批評的焦點，如今恐因兩位與美國總統當選人川普（Donald Trump）關係密切的人而受到威脅─億萬富翁、科技鉅子馬斯克（Elon Musk）及曾角逐共和黨初選的企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）。川普勝選後，他宣布與這兩人一同主持「政府效率部」（DOGE），大幅削減聯邦支出，重組聯邦官僚機構。

根據NBC News報導，馬斯克與拉馬斯瓦米將在2026年7月4日最後期限內，向川普和共和黨控制的國會提出削減支出建議。這兩位億萬富翁已表明他們的首要目標，即是加州高鐵管理局（California High-Speed Rail Authority，HSRA）。

●加州高鐵曲折歷史

近年來加州高鐵計畫在聯邦資金申請上舉步維艱，還面臨成本超支挑戰。其最初的範圍是建造一條從洛杉磯到舊金山的高鐵系統，如今縮減僅為實現麥塞德（Merced）到貝克斯菲（Bakersfield）初步路線。

在馬斯克購買的X平台上，DOGE帳戶將加州高鐵計畫列為浪費資金的典型例子。該帳戶一篇貼文指出，「最初（2008年）預計耗資330億美元，現在預計的成本已增至885億至1279億美元間。」

貼文稱，加州高鐵預計完工日期為2020年，截至2024年運輸旅客為零，且大多數甚至尚未完成設計。「該計畫迄今已收到68億美元聯邦資金。根據HSRA 2024年商業計畫，該機構目標是在未來五年內再獲得80億美元額外聯邦資金。」

該計畫支持者，加州民主黨籍參議員帕迪拉（Alex Padilla）在給蜂報的聲明中表示，「我們需持續與聯邦政府合作，在加州開發全美第一條真正高鐵網路，而不是威脅要終止它。」

●加州高鐵管理局回應

管理局發言人蒂諾科（Toni Tinoco）告訴蜂報稱，加州是美國第一個建造高鐵系統的州，時速達220哩，目前計畫「持續取得重大進展。」

蒂諾科在聲明中指出，管理局致力推進此一歷史性計畫，努力讓加州立法機關了解最新進展，且「持續探索穩定資金策略，包括引進私人融資或／和政府貸款等。」蒂諾科表示，該計畫在川普第一任期間仍繼續推進，加州還曾對聯邦政府提起告訴，阻止川普收回9.29億美元撥款。2021年拜登總統上任後，加州與聯邦政府達成協議，資金重新撥回該計畫中。

對於DOGE稱加州高鐵沒有任何成果，科蒂諾回應，「在中央谷地（Central Valley），171哩的走廊正設計與施工中，迄今已創造超過1萬4000個建築相關工作崗位，875家小型企業參與。」此外，「洛杉磯至舊金山路線中，只剩31哩未完成環境審查，其餘大部分已準備進入投資建設階段。」

她也替初步估算為330億美元的說法提出異議，稱初步估計的預算實際上為450億美元。「早期預算沒考慮通膨或任何未知範圍，如今的估算考慮通膨和計畫範圍，有助解釋成本差異。」她還強調，最初的完成日期「是以全面資金到位為前提。」

加州高鐵計畫恐成為川普政府新成立政府效率部的目標。（加州高鐵管理局官網）
加州高鐵計畫恐成為川普政府新成立政府效率部的目標。（加州高鐵管理局官網）

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