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加州發送最高2000元E-bike代金券 18日起先搶先贏

編譯林思牧／即時報導
Amazon上出售的電動自行車。 (amazon.com)
Amazon上出售的電動自行車。 (amazon.com)

加州政府提供最高可達2000元的補助購買電動自行車E-bike，12月18日傍晚起可上網申請，但是中高收入者不符合資格。

舊金山紀事報報導，該計畫是由加州空氣資源委員會（California Air Resources Board）發起，旨在擴大零排放交通工具的使用範圍，特別是在受空氣污染影響最嚴重的低收入地區。該機構將於12月18日下午 6 點開始在網站上接受申請。

獲得批准的申請人將收到電子郵件通知，並將收到一張代金券（voucher），可以在參與本案的零售商店購買新的電動自行車或配件，最多可抵2000元。

要獲得資格，加州居民必須年滿 18 歲，家庭年收入低於聯邦貧困線的300%，這代表個人收入不超過4萬5000 元，夫婦合併收入不超過6萬1000元。

這項計畫的付款方式，與購買新電動車提供的稅收抵免（tax credits）不同。本計劃的參與者不需要自己預先付款然後獲得報銷。官員表示，它的目的是在銷售點就提供折扣，以幫助那些可能無法負擔電動自行車的居民有財力購買。這筆代金還可用於購買頭盔、自行車鎖、籃子、後視鏡、照明燈或警示燈以及反光衣服。

加州空氣資源委員會執行官克里夫博士（Dr. Steven Cliff）說：「透過使用電動自行車，人們可以外出行動並滿足日常生活中的交通需求，同時又可改善空氣品質。」第一期將提供300萬元，以先到先得的方式為符合資格的加州居民提供1500張電動自行車代金券。

加州空氣資源委員會表示，在本計劃期間總共會撥款750萬元，未來的代金券將針對低收入家庭，也就是下一期的收入上限會降得更低。這類計畫通常很快就會滿額，想申請的人務必在第一時刻就上網登記。

「灣輪區域自行車共享計劃」（Bay Wheels regional bike share program）是在2019年推出的，可惜新冠疫情在2020年爆發。疫情過後，灣區的共享電動自行車使用量增加了很多。

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