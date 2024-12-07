加州租金最貴城市在這裡 平均月租3175美元

聖地牙哥和洛杉磯位列全加州租金最貴城市的第一名和第三名。(示意圖取自Pixabay)

對於數百萬加州 人來說，擁有自己的房子是一個遙遠的夢想，租房成為許多人的唯一選擇。然而，加州租屋市場是全美最昂貴的地區之一。在南加 州，聖地牙哥和洛杉磯租金 居高不下，位列全州租金最貴城市的第一名和第三名，而加州租金最便宜的十大城市中，僅有一處在南加。

根據加州房地產經紀人協會（C.A.R.）數據，截至今年10月，加州單戶住宅的平均價格約89萬美元，公寓價格約為67萬美元。在如此高昂的房價下，許多人不得不選擇租屋。然而，Zillow最新數據顯示，加州所有房產類型的租金中位數為2800美元，比全美平均水準高出795美元。

據KTLA電視台報導，在南加州，聖地牙哥以3175美元的平均月租金成為全州租金最昂貴城市。洛杉磯以2983美元位列第三，僅次於北加州舊金山，該市平均月租金為3168美元。聖荷西以2570美元的月租排名第四，聖塔蒙尼卡緊隨其後，平均月租2500美元。不過，加州最貴地區的租金仍未超越全美最高的城市，如紐約的平均月租金高達3500美元，波士頓為3200美元。

對於尋求低租金的住戶，加州租房較為便宜的城市多集中在中部農業區和較偏遠地區。根據Zillow數據，租金最低的十大城市中，僅貝克斯菲（Bakersfield）位於南加州，平均月租為1367美元。以下是加州租金最便宜的五大城市： 瑞定（Redding）：平均月租金1142美元；陀洛克（Turlock）：平均月租金1351美元；洛代（Lodi）：平均月租金1358美元 ；貝克斯菲；宇巴市（Yuba City）：平均月租金1375美元 。