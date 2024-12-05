洛市華埠附近肇事逃逸翻車事故 致青少年死亡

洛杉磯市中心11月30日（週六）發生一起嚴重翻車事故，導致一名青少年死亡，多人受傷。（NBC 4）

KTLA 5電視台報導，洛杉磯 市中心日前發生一起嚴重翻車事故，導致一名青少年死亡，多人受傷。根據洛市消防局（LAFD）初步資訊，事故發生於11月30日凌晨12時40分左右，位於百老匯 街（Broadway）與Cesar Chavez路（Cesar Chazez Ave.）靠華埠 （Chinatown）交叉口，至少兩輛車涉及這起碰撞事故。

根據Citizen App事故發生影片顯示，其中一輛車翻覆於路邊行人道上，另一輛車嚴重損毀。洛市消防局表示，三名傷者情況危急，其中兩人被困於車內。消防官員尚無其他傷者情況，警方於當天下午早些時候也並未提供傷者進一步消息。

洛市警局發言人向KTLA證實，發生事故的其中一輛車，當時正在Ceser Chavez路向西行駛，與另一輛沿著百老匯街北向行駛的車輛發生碰撞，「第二輛車內的一名18歲男性乘客，送醫後宣告不治。」