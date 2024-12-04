南加PIH Health多家醫院網通系統癱瘓 服務受阻

南加州PIH Health醫院疑遭病毒攻擊導致網路中斷，影響多家分院醫療服務及手術進行。（取材自abc7電視台）

南加州 多家PIH Health醫院自12月3日（周二）起遭遇網路和通訊系統癱瘓，導致患者無法聯繫醫生、部分手術取消等醫療服務受阻。PIH Health則強調，將全力保障患者的健康和數據安全，並盡快恢復正常醫療服務。

此次中斷事件受影響的醫院位於惠提爾（Whittier）、唐尼（Downey）及洛杉磯 的多家PIH Health醫院，問題源於某種電腦病毒感染，致使醫院的應用程式和通訊系統全面癱瘓。醫院無法撥打或接聽電話，無法回覆語音或網路訊息，甚至無法查看行程表。不過，醫院辦公室仍維持開放，醫護人員試圖採用其他方式服務患者。

PIH Health衛生系統發表聲明表示，為防止問題擴大，他們已主動關閉網路，並已聘請第三方網路取證專家對此調查。對於預約就診的患者，醫院建議提早抵達，以便順利進行醫療程序。如有手術取消，醫院會直接通知相關患者。

至於此次中斷事件的責任方及其動機，目前仍無明確線索，是否涉及患者個資外洩也尚未確認。醫院聲明中強調：「我們正與第三方網路取證專家合作，全面調查此事件，然而，調查完成的具體時間尚無法確定。」事件進一步的進展及調查結果仍待公布。