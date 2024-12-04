洛杉磯縣新檢察長霍克曼 宣誓就職
在11月大選中高票當選的洛杉磯縣新一任檢察長霍克曼（Nathan Hochman）3日在洛杉磯縣司法廣場宣誓就職。他對現場觀禮的上千名檢察官、警員、民選官員和民眾代表表示，以政治政策為核心的所謂司法改革宣告結束，從今天開始，洛杉磯縣縣檢察官辦公室將以「事實」和「法律」作為執法準則，還給所有洛杉磯人公平公正的司法體系，還給洛杉磯人安全、美好的工作和生活環境。
設立在洛杉磯市中心洛縣司法大廈廣場上的就職典禮現場數百個觀禮座位座無虛席，還有數百民眾站立在廣場附近，全程見證這場少有的規模盛大的檢察長就職儀式。前加州州長施瓦辛格（Schwarzenegger）帶領霍克曼宣誓就職。洛杉磯縣縣政委員巴格、洛杉磯縣警察局長盧納、洛杉磯市副市長Brian William、洛杉磯市議員Traci Park、洛杉磯市警察局局長麥唐諾等參加典禮並分別發表講話。洛杉磯縣前檢察長雷西（Jackie Lacey）等也出席典禮。就職典禮由霍克曼的哥哥、洛杉磯縣警察局高階警官David Hochman主持。霍克曼的太太和母親，以及孩子和家人在觀眾席中就坐。
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