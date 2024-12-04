洛杉磯縣新檢察長霍克曼 宣誓就職

前加州州長施瓦辛格（台上左）帶領霍克曼（中）宣誓就任洛杉磯縣新一任檢察長，霍克曼的太太和哥哥陪伴左右。（記者楊青/攝影）

在11月大選中高票當選的洛杉磯 縣新一任檢察長霍克曼（Nathan Hochman）3日在洛杉磯縣司法廣場宣誓就職。他對現場觀禮的上千名檢察官、警員、民選官員和民眾代表表示，以政治政策為核心的所謂司法改革宣告結束，從今天開始，洛杉磯縣縣檢察官辦公室將以「事實」和「法律」作為執法準則，還給所有洛杉磯人公平公正的司法體系，還給洛杉磯人安全、美好的工作和生活環境。