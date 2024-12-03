加州徵人啟事不能再說「工資面議」了

加州2025多法律新規，對雇主更加嚴苛。（Unsplash/Clem Onojeghuo）

明年起，加州 雇主在徵人啟事中不能再說「工資面議」了，根據新法，必須明白標示薪資範圍， 例如時薪或年薪的敘薪範圍。

華人 律師許志明日前應世界華人工商婦女企管協會邀請，為民眾解析2025年加州中小企業最新法規，提別提醒企業主及早了解並符合新規要求，避免潛在法律風險和經濟損失。

他表示，加州2025年的多項新法規都對企業主有重大影響，小小的疏忽可能導致成千上萬元的責任和賠償損失。在即將過去的2024年，南加州地區就有很多華人業主因對法律不了解或者沒有即時更新資訊，最後不得不承擔相關責任，損失不小。

許志明特別提醒，新的加州法規規定企業在招聘僱員刊登徵人廣告時，一定要說明薪資範圍，比如說時薪、年薪的範圍。他表示，不少華人企業多年來都沒有這個習慣，很多時候都是工資面議，但新法規定一定要明碼標價，而且公開登報，如果雇主違反規定，每次每人違規將罰款500美元以上，並支付相關的律師費用。

許志明表示，加州2025年最新的雇用法規，進一步嚴格要求雇主在招聘雇員時，不能要求應徵者提供駕駛執照，否則違法，該項新規只有送貨員例外。他表示，加州該項法規與聯邦法存在衝突，比如聯邦法規定企業不能雇用非法移民 ，加州法規在聯邦法之下，沒有針鋒相對，但要求雇主不能查應徵者駕駛執照，某種程度上對應徵者的身分查證開了窗口。

加州2025年的最新法規還規定，雇主不能強制要求雇員參加企業的宗教團契活動，如果僱員選擇不去參加雇主提倡的宗教活動，雇主不能以此作為理由解雇他，而且不能以此為由剋扣其薪資。

2025年加州還增加了一項非常重要的家庭照顧法規，要求企業給與員工最多達12周的家庭照顧假期，員工在此時間框架下要照顧直系親屬請假，公司可以不予支薪，但不能因此解雇他，而且必須持續支付該員工的原有的醫療福利，不能中斷。

此外，員工請12周的家庭照顧假，可以自由安排時間，而無需像如此前規定那樣要先用完自己的假期之後才能使用家庭照顧假。