孩子大了不再需要 10年前買好市多千元玩具獲大方退貨

網名psychoz28的好市多員工，分享退貨奇葩事件。（psychoz28抖音）

好市多 （Costco）的退貨政策好到讓人難以置信，吃過的烤雞、破舊的沙發、枯萎的花草等都能成功退貨。最近一名顧客更是將用了十多年的玩具退回，理由是「孩子長大了，不再需要」。這套遊樂場套裝玩具價值1400美元，人們戲稱，這相當於顧客免費使用十多年。

網名psychoz28的好市多員工最近發布一段抖音視頻，瀏覽量已經超過230萬次。這名員工提到一次「奇葩退貨」事件，當時顧客推著一輛橘色平板車，上面有一大堆遊樂場玩具零件，要求退貨。員工幫助顧客在系統中找到收據，發現這套玩具曾在2008年購買，當時的價格是1399美元。

用了十多年的玩具要求退回，這名員工詢問顧客退貨理由，對方回答說，因為「孩子長大了」。員工注意到，當時平板車後面站著一位十六、七歲的男孩，猜測這可能就是顧客口中的孩子。這名員工指出，他在好市多工作五年多，該店的退貨政策明確表示，會員購買的商品可以隨時退回，只有一些例外，比如電子產品需在90天內退貨。令人難以置信的是，對於絕大部分商品，好市多必須接受退貨，因為這是規定，顧客滿意度是第一位。不過這名員工提到，如果顧客此前曾濫用退貨政策來賺錢，在這種情況下，退貨可能會被拒絕。

在玩具退貨事件中，好市多系統顯示，這名消費者沒有不良紀錄，因此即便玩具已經使用十多年，還是可以成功退還。不過對於這起案例，好市多員工也認為很瘋狂，消費者相當於為孩子借了一套價值1400美元的玩具，並免費使用十幾年。

很多初到南加 的華人 對好市多退貨政策難以相信，一名華人阿姨指出，自己吃了幾次的大米因不合口味，在朋友鼓勵下嘗試退貨。這位阿姨事後非常驚訝，「我完全沒有想到，真的退成功了，店員問我為什麼要退，我如實回答不好吃，就全額退錢了。」

雖然好市多的退貨政策十分慷慨，但內部人士指出，這家連鎖店也有一定的退貨限制。在Motley Fool的一份報告中，好市多管理層表示，如果顧客試圖濫用退貨政策，他們會被記錄在案。報告提到，如果有人試圖短時間內以虛假理由退回多件商品，不僅可能被拒絕，而且還會面臨失去會員資格的風險。