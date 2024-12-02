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川普上任祭出關稅前 零售業建議先買這些商品

馬斯克將掌「政府效率部」真能大砍聯邦支出？

川普上任祭出關稅前 零售業建議先買這些商品

編譯陳盈霖／即時報導
因應川普上任後新關稅政策，消費者不妨提前購買一些商品。（FOX 11）
因應川普上任後新關稅政策，消費者不妨提前購買一些商品。（FOX 11）

福斯電視台FOX 11報導，當選第二任總統的川普（Donald Trump）表示將在就任第一天起，對墨西哥、加拿大和中國進口商品實施全新關稅，以作為打擊非法移民和毒品問題的一部分，然此舉恐大幅提高幾乎所有「非美國製造」商品的價格。

川普第一批行政命令之一，是對來自加拿大和墨西哥所有商品徵收25%關稅，對來自中國商品徵收額外10%關稅。在美國，關稅由海關和邊境保護局（Customs and Border Protection）在全國328個入境口岸徵收，通常按買家向外國賣家支付的價格比例而定。若新關稅生效，可能導致美國消費者在各類商品上支付更多費用，從汽油到汽車，從日常生活用品到農產品等。

根據美國人口普查局（U.S. Census）最新數據，美國是世界上最大的進口國，前三大供應國為墨西哥、中國和加拿大。川普表示，新的關稅將一直保留直到「毒品，尤其是芬太尼（Fentanyl）和所有非法移民停止入侵我們的國家為止！」

有鑑於此，在新關稅實施前，消費者可提前購買與新關稅制度相關的商品。首先為智慧型手機與攜帶型電子設備，根據消費者技術協會（Consumer Technology Association）最新分析，大部分這類產品生產供應鏈集中在中國。

其次是家電，若需更換廚房或家用電器，如吸塵器、洗衣機和乾衣機等，建議提前購買。遊戲主機和相關配件也被列入提前購買清單，相關人士預估新關稅制度實施後，新的遊戲主機價格可能上漲四成。

鞋類與玩具也可考慮提前購買。根據全國零售聯合會（National Retail Federation，NRF）估算，川普新關稅政策恐導致某些鞋類價格至少上漲18%，品牌商可能轉向其他國家生產以分攤成本。玩具價格漲幅也恐達36%，根據NRF數據，中國去年占美國玩具總進口量的77%以上。

關稅 川普 非法移民

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