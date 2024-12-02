意外事故華男四肢癱瘓 走出逆境創業超1億資產

一次意外導致Anthony Zhang四肢癱瘓，陷入人生低谷。（取自ABC7電視台畫面）

意外事故往往改變人的一生，有些人遭遇不幸從此一蹶不振，但有些人選擇勇敢面對，重新譜寫人生華麗篇章。一場意外導致加州 華裔男子Anthony Zhang四肢癱瘓，但這位年輕人堅持信念，開創葡萄酒和威士忌投資 平台，如今管理資產超過1億美元，擁有全球25萬名用戶。

Anthony的傳奇故事，激勵很多身處困境的人們。綜合ABC7、whiskymag新聞網報導，Anthony曾是南加大 學生，創業始於2015年，他首先創辦EnvoyNow校園食品配送應用軟件。通過校園投資者成功融資10萬美元後，Anthony迅速拓展業務；他還獲得Thiel獎學金，這是一個面向年輕人、提供10萬美元資助的項目，幫助大學生直奔創業。

事業開局順利，對於一個朝氣蓬勃的年輕人來說，眼前擁有無數機會，但一次意外事故突如其來，幾乎摧毀Anthony所有夢想。他在跳入游泳池時嚴重受傷，導致C5椎骨骨折，四肢癱瘓，面對這一毀滅性的打擊，Anthony卻說，「整天躺在床上難過痛苦很容易，我認為應該走出去並繼續成長，而不是讓不幸定義生活。」

這名勇敢面對現實的年輕人逐漸走出逆境，他憑藉堅韌的意志、以及對創業的信念繼續推動事業發展。Anthony賣掉自己的第一家企業EnvoyNow，隨後成立另一家名為 Know Your VC的公司，並於2018年再次出售，進一步為追尋新機會奠定基礎。

Anthony熱愛葡萄酒，他對酒類投資產生濃厚興趣，但發現市面上並沒有適合年輕人的投資平台，「市場都是為住在大房子裡擁有資產的上一代人準備，而不是為洛杉磯20多歲的年輕人服務。」這種想法為Anthony之後成立的Vinovest公司提供創意，「當時我覺得，酒投資門檻太高，很多人連入門機會都沒有，我想讓普通投資者也能參與其中，享受這些資產帶來的回報。」

2019 年，Anthony推出Vinovest，這是一家以技術為核心的葡萄酒、威士忌投資平台，降低投資門檻，允許投資者通過購買整桶威士忌酒桶，包括美國波本（American bourbon）威士忌、黑麥（rye）威士忌、以及蘇格蘭單一麥芽（single malt Scotch）威士忌，實現個性化投資組合。「我們希望讓更多人能夠投資真正優質的酒，而不僅依賴傳統的股票或房地產投資。」