好萊塢聖誕大遊行 多民族服飾展、李小龍骨董車...

華人社團特別設計了一場以展現中國56個民族文化為主題的表演，成為遊行中獨具特色的一幕。表演者身穿中國各民族的傳統服飾。（記者張庭瑜/攝影）

由聯合電視公司和洛杉磯 共同舉辦的第92屆好萊塢 聖誕遊行（Hollywood Christmas Parade）12月1日晚在好萊塢盛大登場。這項洛杉磯年度盛事吸引了眾多好萊塢名人、各族裔表演團體及大批觀眾參與，活動內容豐富多彩，氣氛熱烈，為聖誕季拉開序幕。

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視頻來源: 記者張庭瑜

好萊塢聖誕遊行自1928年創辦以來，已成為洛杉磯乃至全美的迎新年象徵性活動之一。今年的遊行沿著全長3.2英里的U形路線展開，途經好萊塢大道（Hollywood Boulevard）、藤街（Vine Street）和日落大道（Sunset Boulevard），沿線早已被熱情的觀眾擠得水泄不通。

南加州華人社團聯合會組織的華人遊行隊伍是活動中的一大特色，鮮明的中華文化元素贏得廣泛關注。震耳欲聾的鑼鼓聲中，兩條巨龍舞動生風，表演者技藝精湛，現場掌聲不斷。緊隨其後的三隻舞獅，配合靈活的獅頭擺動，呈現出傳統舞獅的生動活力。旗袍隊尤為吸睛，成員身著色彩繽紛的中國傳統服飾，手持摺扇，步伐優雅，吸引大量觀眾拍照留念。腰鼓隊則以整齊的動作和鏗鏘的節奏，展現華人社區的熱情與活力。

此外，華人武術表演團隊以劍、刀、槍等中華傳統武器的演出，贏得觀眾讚嘆。華人眼科醫生邱欽惠收藏的一輛李小龍在電影中駕駛的骨董車，被安排在車隊第一排，成為整場遊行的注目焦點之一。還有一位李小龍模仿者身穿經典黃色連體衣站在車旁，重現這位武術巨星的風采。

本次遊行中，兩隻巨型熊貓氣球成為焦點之一。高達數10英尺的熊貓氣球隨風飄揚，吸引無數觀眾駐足觀看。氣球車上，工作人員向沿途觀眾派送小型熊貓玩偶，引發搶購熱潮，尤其受到孩子們的喜愛。這些熊貓形象象徵著和諧、友誼與幸福，深受現場歡迎。遊行隊伍中的「花木蘭」真人造型也吸引了大量目光，這位女英雄站在敞篷車上，英姿颯爽，充分展現中華文化的自信與風采。

中國駐洛杉磯總領事郭少春表示，他對參與這一盛大活動深感榮幸，並對華人社團的精彩表演寄予厚望。他提到，華人社團表演的舞龍舞獅、武術技藝及傳統服飾展示等節目，呈現了一場視覺盛宴。特別是來自中國的大熊貓氣球，成為活動的點睛之筆。郭少春指出，此類活動不僅展示了中華文化的多樣性與深厚底蘊，也展現了華人社區積極向上的精神面貌，為洛杉磯及加州的多元文化作出貢獻。

除了華人社團，遊行還匯集了來自世界各地的精彩表演。例如，美國海軍陸戰隊樂隊（United States Marine Corps Band）的磅礡演奏、巴沙迪那明星樂隊（Pasadena Unified School District All-Star Band）的動感節奏，以及來自巴拿馬的泛美學院樂隊（Panamerican Institute）的熱情表演，現場氣氛高潮迭起。花車展示同樣是今年遊行的一大亮點，涵蓋美洲原住民、各族裔文化以及好萊塢特色設計，花車的多元風格與精緻佈置講述了豐富的文化故事，為活動增添了層次感。