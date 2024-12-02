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好萊塢聖誕大遊行 多民族服飾展、李小龍骨董車...

延續11月漲勢 史指那指12月首日同創新高

好萊塢聖誕大遊行 多民族服飾展、李小龍骨董車...

記者張庭瑜/好萊塢即時報導
華人社團特別設計了一場以展現中國56個民族文化為主題的表演，成為遊行中獨具特色的一幕。表演者身穿中國各民族的傳統服飾。（記者張庭瑜/攝影）
華人社團特別設計了一場以展現中國56個民族文化為主題的表演，成為遊行中獨具特色的一幕。表演者身穿中國各民族的傳統服飾。（記者張庭瑜/攝影）

由聯合電視公司和洛杉磯共同舉辦的第92屆好萊塢聖誕遊行（Hollywood Christmas Parade）12月1日晚在好萊塢盛大登場。這項洛杉磯年度盛事吸引了眾多好萊塢名人、各族裔表演團體及大批觀眾參與，活動內容豐富多彩，氣氛熱烈，為聖誕季拉開序幕。

視頻來源: 記者張庭瑜

好萊塢聖誕遊行自1928年創辦以來，已成為洛杉磯乃至全美的迎新年象徵性活動之一。今年的遊行沿著全長3.2英里的U形路線展開，途經好萊塢大道（Hollywood Boulevard）、藤街（Vine Street）和日落大道（Sunset Boulevard），沿線早已被熱情的觀眾擠得水泄不通。

南加州華人社團聯合會組織的華人遊行隊伍是活動中的一大特色，鮮明的中華文化元素贏得廣泛關注。震耳欲聾的鑼鼓聲中，兩條巨龍舞動生風，表演者技藝精湛，現場掌聲不斷。緊隨其後的三隻舞獅，配合靈活的獅頭擺動，呈現出傳統舞獅的生動活力。旗袍隊尤為吸睛，成員身著色彩繽紛的中國傳統服飾，手持摺扇，步伐優雅，吸引大量觀眾拍照留念。腰鼓隊則以整齊的動作和鏗鏘的節奏，展現華人社區的熱情與活力。

此外，華人武術表演團隊以劍、刀、槍等中華傳統武器的演出，贏得觀眾讚嘆。華人眼科醫生邱欽惠收藏的一輛李小龍在電影中駕駛的骨董車，被安排在車隊第一排，成為整場遊行的注目焦點之一。還有一位李小龍模仿者身穿經典黃色連體衣站在車旁，重現這位武術巨星的風采。

本次遊行中，兩隻巨型熊貓氣球成為焦點之一。高達數10英尺的熊貓氣球隨風飄揚，吸引無數觀眾駐足觀看。氣球車上，工作人員向沿途觀眾派送小型熊貓玩偶，引發搶購熱潮，尤其受到孩子們的喜愛。這些熊貓形象象徵著和諧、友誼與幸福，深受現場歡迎。遊行隊伍中的「花木蘭」真人造型也吸引了大量目光，這位女英雄站在敞篷車上，英姿颯爽，充分展現中華文化的自信與風采。

中國駐洛杉磯總領事郭少春表示，他對參與這一盛大活動深感榮幸，並對華人社團的精彩表演寄予厚望。他提到，華人社團表演的舞龍舞獅、武術技藝及傳統服飾展示等節目，呈現了一場視覺盛宴。特別是來自中國的大熊貓氣球，成為活動的點睛之筆。郭少春指出，此類活動不僅展示了中華文化的多樣性與深厚底蘊，也展現了華人社區積極向上的精神面貌，為洛杉磯及加州的多元文化作出貢獻。

除了華人社團，遊行還匯集了來自世界各地的精彩表演。例如，美國海軍陸戰隊樂隊（United States Marine Corps Band）的磅礡演奏、巴沙迪那明星樂隊（Pasadena Unified School District All-Star Band）的動感節奏，以及來自巴拿馬的泛美學院樂隊（Panamerican Institute）的熱情表演，現場氣氛高潮迭起。花車展示同樣是今年遊行的一大亮點，涵蓋美洲原住民、各族裔文化以及好萊塢特色設計，花車的多元風格與精緻佈置講述了豐富的文化故事，為活動增添了層次感。

本屆遊行主禮嘉賓是奧斯卡提名演員雷納（Jeremy Renner）。同時，知名主持人兼演員洛佩茲（Mario Lopez）因在人道主義領域的傑出貢獻，獲頒年度人道主義獎，成為當晚一大亮點。遊行也延續了公益傳統，為美國海軍陸戰隊的玩具捐贈活動募款。這項由少校亨德里克斯（Bill Hendricks）於1947年創立的慈善活動，至今已幫助無數兒童實現節日願望，彰顯了節日的溫暖與關懷。

總領事郭少春（右三）表示，非常欣慰看到華人社團在好萊塢聖誕遊行這樣的重要文化活動...
總領事郭少春（右三）表示，非常欣慰看到華人社團在好萊塢聖誕遊行這樣的重要文化活動中展現出豐富多彩的中華文化。（記者張庭瑜/攝影）
華人社團特別設計了以花木蘭（Mulan）和李小龍（Bruce Lee）為主題的表...
華人社團特別設計了以花木蘭（Mulan）和李小龍（Bruce Lee）為主題的表演，向觀眾展現華人文化的英雄形象與精神內涵。（記者張庭瑜/攝影）
華人社團的精彩表演吸引了大量觀眾觀看。（記者張庭瑜/攝影）
華人社團的精彩表演吸引了大量觀眾觀看。（記者張庭瑜/攝影）
表演者身著色彩鮮豔、飾有羽毛的傳統服飾，展現了印地安文化的獨特魅力。（記者張庭瑜...
表演者身著色彩鮮豔、飾有羽毛的傳統服飾，展現了印地安文化的獨特魅力。（記者張庭瑜/攝影）
華人社團帶來的舞獅表演成為全場矚目的焦點之一。（記者張庭瑜/攝影）
華人社團帶來的舞獅表演成為全場矚目的焦點之一。（記者張庭瑜/攝影）
身著華美旗袍的舞者們在音樂聲中翩翩起舞，展現了中國傳統服飾的高貴典雅。（記者張庭...
身著華美旗袍的舞者們在音樂聲中翩翩起舞，展現了中國傳統服飾的高貴典雅。（記者張庭瑜/攝影）
玩命關頭（Fast & Furious）系列的經典車款也驚艷亮相於遊行現場。（記...
玩命關頭（Fast & Furious）系列的經典車款也驚艷亮相於遊行現場。（記者張庭瑜/攝影）
色彩鮮艷、造型各異的巨型氣球緩緩飄過街頭，宛如漂浮在城市上空的童話場景，成為遊行...
色彩鮮艷、造型各異的巨型氣球緩緩飄過街頭，宛如漂浮在城市上空的童話場景，成為遊行最吸睛的部分之一。（記者張庭瑜/攝影）
不少觀眾在座位上起身隨音樂舞動。（記者張庭瑜/攝影）
不少觀眾在座位上起身隨音樂舞動。（記者張庭瑜/攝影）
星際大戰（Star Wars）為主題的遊行隊伍引起了科幻迷的熱烈歡呼。這支隊伍由...
星際大戰（Star Wars）為主題的遊行隊伍引起了科幻迷的熱烈歡呼。這支隊伍由身穿經典角色服裝的表演者組成，包括黑武士維達（Darth Vader）、絕地武士、風暴兵（Stormtroopers）等。（記者張庭瑜/攝影）
樂隊成員身著統一的華麗服裝，手持銅管樂器、打擊樂器和木管樂器，排列整齊，伴隨著指...
樂隊成員身著統一的華麗服裝，手持銅管樂器、打擊樂器和木管樂器，排列整齊，伴隨著指揮的手勢，奏響耳熟能詳的聖誕歌曲以及流行樂章。（記者張庭瑜/攝影）
華人邱欽惠收藏的一輛60年代經典汽車，成為遊行的一大亮點。圖為邱欽惠和他的骨董車...
華人邱欽惠收藏的一輛60年代經典汽車，成為遊行的一大亮點。圖為邱欽惠和他的骨董車（左）。（車主提供）
華人社團組成的代表隊伍以手舉旗幟的方式隆重登場。（記者張庭瑜/攝影）
華人社團組成的代表隊伍以手舉旗幟的方式隆重登場。（記者張庭瑜/攝影）
李小龍經典形象的表演者坐在車內，向沿途的觀眾揮手致意。這位表演者身穿李小龍標誌性...
李小龍經典形象的表演者坐在車內，向沿途的觀眾揮手致意。這位表演者身穿李小龍標誌性的黃色緊身連體衣，頭戴墨鏡，舉手投足間流露出李小龍的自信與氣場。（記者張庭瑜/攝影）

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