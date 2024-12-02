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網購星期一如何搶到最佳優惠？ 這些工具好用

洛杉磯訊
2024年網購星期一的消費者支出預計將達到創紀錄的132億美元。（示意圖取自Pixabay）
2024年網購星期一的消費者支出預計將達到創紀錄的132億美元。（示意圖取自Pixabay）

據Adobe Analytics統計，2024年網購星期一（Cyber Monday）的消費者支出預計將達到創紀錄的132億美元。 網購星期一創立於2005年，旨在推動線上購物，並取得巨大成功。如今，這一天已成為年度最佳優惠的代名詞。

根據KTLA電視台報導，今年各平台商品供應充足，折扣優惠琳瑯滿目。比價網站Wirecutter的編輯康特（Annemarie Conte）指出，「在疫情高峰期間，尋找優惠折扣非常困難，但現在我們看到折扣優惠正在回歸到疫情前的水平」。

此外，今年一項新趨勢正在興起——人工智能成為購物的得力助手。舉例而言，如果消費者訂閱了ChatGPT可以上網的版本，就能獲得各種比價信息，比如特定商品在哪家零售商有最佳優惠。 另一款有用的工具是Perplexity.AI，這個平台可以將多個產品的評論整合成簡單明瞭的總結，並提供最新價格資訊。此外，Google Shopping在今年假期進行了全面改版，新推出的「折扣商品」功能可以從全網匯集折扣產品，甚至還會根據消費者的搜索歷史進行推薦，只需在Google搜索「shop deals」即可找到相關資訊。

那麼消費者要如何確保買到好價格？ 根據康特的推薦，有幾款工具可以幫助檢查商品價格：1、Keepa，該工具提供超過50億種亞馬遜商品的價格歷史圖表；2、CamelCamelCamel，該工具提供商品價格歷史資訊，消費者只需輸入產品名稱或粘貼亞馬遜商品鏈接，即可查看過去幾個月的價格波動圖表；3、Slickdeals，該網站依靠群眾智慧，推薦高票折扣商品；4、DealNews，該平台的編輯團隊親自挑選並解釋每個優惠；如果消費者需要購物靈感，可以在Wirecutter網站上查看經過專家審核的詳細折扣頁面，等等。

康特還建議，消費者在購物之前，請務必檢查退貨政策。她提醒到，「大多數知名品牌和零售商都有合理的退貨政策，但對於那些您不熟悉或從未聽說過的網站，務必多加留意並遵從直覺。」 此外，康特還表示，「我個人還會檢查網站是否有詳細的客戶服務聯繫資訊。資訊越詳盡，出現問題時聯絡起來也會更方便。」

疫情 亞馬遜 零售商

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