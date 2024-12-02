營運成本飆升 洛杉磯歷史農夫市集陷危機

洛杉磯南部農夫市集面臨供應商流失與運營成本壓力，急需社區支持以維持新鮮食品供應。（取材自abc7電視台）

受營運成本飆漲影響，洛杉磯 南部一處經營21年的農夫市集陷入財務危機，急需1萬2000元支應開銷。市集主管單位Food Access LA坦言，供應商收益不如預期紛紛撤出，若無法籌足資金支付街道封閉許可、流動廁所等費用，恐難以維持營運。

對當地居民來說，這個市集不僅是新鮮農產品的來源，更是健康生活的重要保障。居民索託（Juan Carlos Soto）坦言，「我們附近沒有有機超市，也不一定能買到有機農產品。我信任這些農民，也信任這個市場」。Food Access LA執行董事格里索姆（Jennifer Grissom）表示，價格上漲已導致供應商收入無法達到預期，有些農民因此選擇離開市場，進一步影響顧客的到訪量。

目前，該市集仍接受CalFresh EBT福利 ，並通過SNAP和CalFresh計畫，為低收入 家庭提供一定的購物補助。然而，市集運營所需的開支，包括街道封閉許可、便攜式衛生間及垃圾處理服務等，已成為一大負擔。據Food Access LA估算，他們需要1萬2000元來填補這些運營成本缺口。為此，該組織呼籲民眾在其網站（https://foodaccessla.org/）註冊每月捐款，並積極到訪市集，以吸引農民重返，幫助這個服務社區多年的市集重獲活力。