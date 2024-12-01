感恩節派發免費食物 南加上千華人排隊領

義工將食品發送到有需要的居民手中。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯縣華人 聚居城市羅斯密社區中心(Rosemead Community Recreation Center)，12月1日舉辦感恩節 免費食物派送活動，吸引上千民眾排隊等候。當天贈送食材豐富，最早領到的市民表示，凌晨天還沒亮就出門，等候三、四小時拿到兩大袋日常用品，非常值得。

視頻來源：記者邵敏

一年一度的感恩節免費食物發放活動，由階進慈善基金會（Wealth By Health Foundation）聯合法印寺共同舉辦。活動從上午10時開始，不少民眾提前幾小時趕到現場。儘管大排長龍，但活動有條不紊進行，隊伍從羅斯密社區中心一直排到附近馬路；來自附近多個城市的人們有備而來，許多年長者、小朋友隨身帶著小板凳，等候期間坐著休息。

90多歲的陳奶奶早上6時左右出門，她說自己到達現場時，隊伍前面已有十幾人。陳奶奶領到豐富物資後表示，這樣的活動對自己幫助很大，「送的東西很不錯，一些罐頭食物可以存放很長時間，我慢慢吃。」來自哈岡的李女士感謝有這樣的活動，「這些食物符合華人口味，一家人能吃上一段時間，排長隊值得。」

近幾年物價飛漲，南加許多家庭面臨食物短缺問題，主辦方表示，感恩節是分享和關愛的時刻，希望透過食物發放活動，向民眾傳播愛意，大家歡度佳節。基金會執行長葉品毅（Kevin Ip）指出，今年特意準備2000多份免費食物包，「去年我們共送出1000多份，今年活動前就有很多人打電話詢問，我們認為會有很大的需求量，因此準備充分，盡己之力回饋社會。」

主辦方當日提供兩大袋生活物資，包括米、麵包、餅乾、蔬菜、水果、食用油、罐頭等多達26樣食品，發放活動一直持續到下午1時。為準備此活動，近40位義工提前一天將大批物資分批包裝成袋，並在一早趕到現場，將食品發送到有需要的居民手中。法印寺當家顯瑞法師也在活動現場，她表示，感恩節時刻，與基金會合作舉辦食物發放活動意義非凡，希望可以幫助更多身處困境的家庭，讓人們感受到節日的溫暖。同時她也希望更多機構、組織能支持類似活動，讓更多人得到援助。