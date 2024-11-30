托倫斯便利店取款機 1年3次資訊竊取

達耶展示監視器畫面，竊賊僅用30秒便將側錄器裝置安裝在ATM頂部，整個過程隱蔽且流暢。（取材至abc7電視台）

洛杉磯 縣托倫斯市（Torrance）一家7-11便利商店近日遭遇ATM詐騙案件，店主公布監視器畫面，揭露竊賊利用高科技裝置竊取用戶個人資訊的手法。畫面顯示，犯罪份子僅30秒便能在ATM機上安裝竊取設備，令人防不勝防。

店主達耶（Aiden Daye）透露，過去一年內，他的監視系統已捕捉到三次類似案件，最近的一次發生在11月25日（周一）。達耶描述了竊賊的行動過程：「竊賊會先環顧四周，確保沒人注意，然後假裝將卡片放回錢包，隨即快速取出「側錄器」(skimmers)裝置並安裝在ATM頂部。」

據悉，這類側錄器裝置日益普遍，通常配有針孔攝像頭，能記錄用戶輸入的密碼。此外，設備還能讀取卡片的磁條資訊，從而竊取用戶的金融數據。達耶呼籲顧客在使用ATM時保持警惕，仔細檢查機器是否有異常裝置。他建議，用戶可以用手觸摸按鍵區域，若感到異常光滑或鬆動，應提高警覺。

經常使用該店ATM的顧客維爾根（Ivan Virgen）表示，他每次使用ATM時都會環顧四周，以確保安全。警方已介入調查此案，並提醒公眾加強防範，避免個人財務資訊落入不法分子之手。而警方和店主共同呼籲民眾，遇到可疑情況時，應立即報警，以防更多人受害。