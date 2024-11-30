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歡樂盃羽球賽登場 32選手配對雙打

記者子為/艾爾蒙地即時報導
參賽選手們以球會友，在球場上切磋技藝（記者子為/攝影）
參賽選手們以球會友，在球場上切磋技藝（記者子為/攝影）

「2024歡樂盃羽球賽」於11月30日上午在聖蓋博谷羽球俱樂部（San Gabriel Valley Badminton Club）火熱舉辦。本次比賽分為三大類別，包括女雙6組、男雙4組、以及混雙6組，共有32位選手參賽，並吸引了眾多親友團到場觀賽助陣。活動由南加州政大校友會承辦，並與洛僑文教中心及僑青團體共同舉辦，現場還提供多項贊助好禮，氣氛熱烈。

南加州政大校友會會長張芊郁表示，這是校友會今年下半年的壓軸活動，也是首次舉辦的歡樂盃羽球賽。她提到，「羽毛球是許多台灣人熱衷的運動，我們希望藉由這項比賽，讓大家在運動中找到樂趣，同時透過羽球結識更多來自海外的朋友。」 張芊郁還分享，自己三年前初到美國時，透過羽毛球這項門檻較低的運動，結交了許多台灣朋友，並逐漸建立了每週固定打球的習慣。她笑著回憶，「去年感恩節，我們還在球場裝扮成火雞，聖誕節則化身聖誕老人，透過這些活動增進彼此的聯繫與友誼。」

本次比賽共有16組隊伍參賽，參賽人數為32人，工作人員約20人，加上觀賽的親友，現場總人數達六、七十人之多。比賽勝出者將獲得由僑青商會贊助的禮品卡，以及從台灣特別訂製的羽球拍袋。此外，參賽者繳納的25美元報名費，涵蓋場地費、台式餐盒與參賽禮，讓參與者大呼物超所值。

洛僑文教中心主任陳敏永表示，很高興能與南加州政大校友會攜手舉辦此次活動。他指出，「這次趣味羽毛球賽旨在凝聚海外僑青的力量，透過比賽以球會友，促進大家的聯繫與交流，並分享彼此的經驗，共同提升僑界的凝聚力。」

活動結束後，張芊郁也透露了校友會未來的規劃。她提到，明年1月將舉辦歲末年終的靜心冥想活動，幫助大家在新的一年中整理心情、展望未來；而農曆新年期間，還將舉辦元宵聚餐等傳統活動，繼續為僑界帶來更多精彩的交流機會。

「2024歡樂盃羽球賽」在聖蓋博谷羽球俱樂部圓滿舉辦（記者子為/攝影）
「2024歡樂盃羽球賽」在聖蓋博谷羽球俱樂部圓滿舉辦（記者子為/攝影）

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