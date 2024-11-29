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感恩節火雞吸引…南加聖谷黑熊下山 翻垃圾桶覓食

杜瓦提訊
火鷄大餐的美味吸引了聖蓋博谷山裏的熊。一隻黑熊感恩節當天下山來到社區翻食垃圾箱裏的剩餘食物，為社區增添了另類的節日氣氛，但動物保護部門提醒民眾垃圾桶注意上鎖，避免熊頻繁進入社區。（RMG News）
火鷄大餐的美味吸引了聖蓋博谷山裏的熊。一隻黑熊感恩節當天下山來到社區翻食垃圾箱裏的剩餘食物，為社區增添了另類的節日氣氛，但動物保護部門提醒民眾垃圾桶注意上鎖，避免熊頻繁進入社區。（RMG News）

火鷄大餐的美味吸引了聖蓋博谷山裡的黑熊。天使公園山腳小城杜瓦迪（Duarte）的一戶家人感恩節下午來了一隻黑熊與主人共進晚餐，為當地社區增添了另類的節日氣氛。

居住在杜瓦提Wedgewood Court 400號街區的這戶人家表示，當時他們正在和客人們一起準備和享用感恩節大餐，雖然今年的主菜並不那麼傳統，但豐盛的美味還是很快吸引了黑熊。下午1點30分左右，他們看到這隻黑熊一會兒爬上他家和鄰居牆壁，進入院子，一會兒在街上行走，到處尋找節慶宴會。

社區民眾拍到的現場影片顯示，這隻黑熊在附近的垃圾桶裡尋找食物。感恩節當天正好是垃圾回收日，但垃圾工人放假當天不收垃圾，所以各家的垃圾桶都放在門前。只見黑熊在垃圾桶旁轉來轉去，聞到美味後，一掌將巨大的垃圾箱推到，翻食盡興。不知在社區游逛了多久。最後看來是酒足飯飽之後，悠閒地在附近散步，最後撤退到附近的山上。

杜瓦提位於洛杉磯天使國家森林公園山腳下，黑熊光顧社區並不少見。不過警方和野生動物管理部門還是敦促居住在山區的居民保護好垃圾桶，尤其在年底節日期間，民眾聚會多，剩餘食物很多，垃圾箱最好加鎖保護，以免吸引黑熊和大型野生動物頻繁進入社區，對公眾造成潛在危險。

野生動物保護專家表示，秋天是一年中黑熊尋找食物最活躍的時期之一，因為居住在天使森林的加州黑黑熊會進入一種稱為「食慾旺盛」狀態，也稱為秋季進食狂潮，在這種狀態下，黑熊會盡可能多地進食，為即將到來的冬天做食物存儲準備。另一方面，黑熊學得很快，如果一個地方曾經有過食物，他們會不斷返回這個地方找食，這不僅對人類有害，對黑熊的健康也不利。

火鷄大餐的美味吸引了聖蓋博谷山裏的熊。一隻黑熊感恩節當天下山來到社區翻食垃圾箱裏...
火鷄大餐的美味吸引了聖蓋博谷山裏的熊。一隻黑熊感恩節當天下山來到社區翻食垃圾箱裏的剩餘食物，為社區增添了另類的節日氣氛，但動物保護部門提醒民眾垃圾桶注意上鎖，避免熊頻繁進入社區。（RMG News）
黑熊在民房圍墻上行走，到處尋找節日大餐。（RMG News）
黑熊在民房圍墻上行走，到處尋找節日大餐。（RMG News）
飽餐之後，黑熊在社區游逛。（RMG News）
飽餐之後，黑熊在社區游逛。（RMG News）

感恩節 加州 聖蓋博

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