黑五折扣最划算 華人漏夜排隊搶超值品

儘管商店規定早上6點才開門營業，但凌晨5點時門口已經排起長長的隊伍，消費者為搶購超值折扣商品早早到場，耐心等候進場的時刻到來。（記者張庭瑜/攝影）

「黑色星期五 」購物季11月29日正式登場，洛杉磯的Citadel Outlets Coach專賣店外，清晨5點便湧現大批華人 消費者，自備毛毯、折疊椅，耐心排隊等候，只為搶購超值商品。

在排隊人群中，不少人拿著智慧型手機，一邊與親友視訊連線，一邊在代購群組內交流購物心得。一位陳姓女士透露，她與幾位好友採取輪流排隊的方式互相支援，有人負責佔位子，有人則負責買咖啡，大家分工合作，在期盼已久的黑五 大展身手。另一位張姓女士則和兩名友人凌晨5點便到達現場，作為Coach品牌的忠實粉絲，她們平時購買商品都等折扣，一致認為黑五的折扣最為划算，因此提前卡位。

然而，隨著通膨壓力增大，消費者的購物態度也趨於理性。許多人從過去的衝動購物轉向精打細算，在社交平台小紅書上，華人消費者會分享購物情報並進行價格比較。一些店員表示，有些顧客甚至在黑五前一周就開始詢問折扣信息，顯得十分謹慎。