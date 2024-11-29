我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

FedEx送貨路線被駭 竊盜集團專挑新款iPhone下手

感恩節假期提早收盤 道指史指創新高…今年最佳單月

黑五折扣最划算 華人漏夜排隊搶超值品

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
儘管商店規定早上6點才開門營業，但凌晨5點時門口已經排起長長的隊伍，消費者為搶購超值折扣商品早早到場，耐心等候進場的時刻到來。（記者張庭瑜/攝影）
儘管商店規定早上6點才開門營業，但凌晨5點時門口已經排起長長的隊伍，消費者為搶購超值折扣商品早早到場，耐心等候進場的時刻到來。（記者張庭瑜/攝影）

黑色星期五」購物季11月29日正式登場，洛杉磯的Citadel Outlets Coach專賣店外，清晨5點便湧現大批華人消費者，自備毛毯、折疊椅，耐心排隊等候，只為搶購超值商品。

在排隊人群中，不少人拿著智慧型手機，一邊與親友視訊連線，一邊在代購群組內交流購物心得。一位陳姓女士透露，她與幾位好友採取輪流排隊的方式互相支援，有人負責佔位子，有人則負責買咖啡，大家分工合作，在期盼已久的黑五大展身手。另一位張姓女士則和兩名友人凌晨5點便到達現場，作為Coach品牌的忠實粉絲，她們平時購買商品都等折扣，一致認為黑五的折扣最為划算，因此提前卡位。

然而，隨著通膨壓力增大，消費者的購物態度也趨於理性。許多人從過去的衝動購物轉向精打細算，在社交平台小紅書上，華人消費者會分享購物情報並進行價格比較。一些店員表示，有些顧客甚至在黑五前一周就開始詢問折扣信息，顯得十分謹慎。

李太太則與丈夫此次特地請朋友協助搶購。他們事前列好了購物清單，提供給朋友參考，準備得相當充分。李女士提到，由於工作、及照顧小孩等日常瑣事繁忙，她已近10年沒有參加黑五活動，這次透過朋友看到現場的優惠商品令她感到非常興奮。現場也有不少年輕消費者的身影。一組三名女大學生表示，這次黑五她們特別挑選心儀的品牌，經過慎重考慮後才下手。而現場還有部分消費者購買大量商品，將戰利品堆積成小山般的規模，直接放在地上。

不少消費者為了裝載更多戰利品，直接拖著行李箱進入商場（記者張庭瑜/攝影）
不少消費者為了裝載更多戰利品，直接拖著行李箱進入商場（記者張庭瑜/攝影）
店內人潮洶湧，購物者摩肩接踵，不少人手持購物清單穿梭於貨架間，結帳區更是大排長龍...
店內人潮洶湧，購物者摩肩接踵，不少人手持購物清單穿梭於貨架間，結帳區更是大排長龍，場面熱鬧非凡。（記者張庭瑜/攝影）
許多消費者為了應對凌晨的低溫，自備毛毯在商店外守候，耐心等待黑色星期五的開店時刻...
許多消費者為了應對凌晨的低溫，自備毛毯在商店外守候，耐心等待黑色星期五的開店時刻，為搶購心儀商品提前做好準備。（記者張庭瑜/攝影）
許多消費者在黑色星期五購物潮中開設群聊，與家人和朋友即時溝通，不僅分享現場折扣信...
許多消費者在黑色星期五購物潮中開設群聊，與家人和朋友即時溝通，不僅分享現場折扣信息，還幫忙代購包包等熱門商品，透過協作方式提高購物效率。（記者張庭瑜/攝影）

黑五 華人 黑色星期五

上一則

洛杉磯黑五連夜開跑 堡壘大賣場擠爆人潮

下一則

感恩節火雞吸引…南加聖谷黑熊下山 翻垃圾桶覓食

延伸閱讀

洛杉磯黑五連夜開跑 堡壘大賣場擠爆人潮

洛杉磯黑五連夜開跑 堡壘大賣場擠爆人潮
光環消退 黑五粉絲仍清晨排隊

光環消退 黑五粉絲仍清晨排隊
年輕人懶得走路？200元租電動輪椅 坐著逛上海迪士尼挨批

年輕人懶得走路？200元租電動輪椅 坐著逛上海迪士尼挨批
陸生團訪陽明交通大學 學生自備馬龍代言球拍求簽名

陸生團訪陽明交通大學 學生自備馬龍代言球拍求簽名
小紅書掀「聯合國名媛」風 另傳花36萬參加川普就職

小紅書掀「聯合國名媛」風 另傳花36萬參加川普就職
小紅書誕生大量「聯合國名媛」中國媒體揭：付費導覽服務

小紅書誕生大量「聯合國名媛」中國媒體揭：付費導覽服務

熱門新聞

被害人張小夏，生前曾帶著四個孩子在外旅行。（社群媒體）

40歲華女被殺埋屍後院 71歲丈夫是兇嫌 育有4娃

2024-11-27 15:46
暴力男被乘客五花大綁在座位上。（ABC 7電視台截圖）

飛洛城航班 男子怒踢座位 被乘客用膠帶五花大綁

2024-11-27 16:58
左圖為A先生面簽被行政審查要求補件的審理單，右圖為A先生免面談被拒並通知轉面談確認信。（圖／A先生提供）

中國公民H1-B身分回鄉 折騰2個月才返美

2024-11-25 01:19
爾灣一名男子冒充房主，假簽名竊取UPS包裹，警方呼籲民眾提供線索協助調查。（取材至abc7電視台）

爾灣男扮屋主等快遞 拿到蘋果電腦快閃

2024-11-23 18:15
爾灣楊先生27日去當地好市多購物，卻發現雞蛋貨架「空空如也」。（楊先生提供）

加州雞蛋短缺 好市多也沒 原因是...

2024-11-28 18:21
子女長大離家之後，可考慮取消好市多會員。（歐新社）

好市多會員自評若出現3理由之一 不宜再續

2024-11-24 22:47

超人氣

更多 >
不需身分賺得快 走線按摩女1年能存20萬：賺夠就回去

不需身分賺得快 走線按摩女1年能存20萬：賺夠就回去
麥當勞都是邪惡美食？麥克雞塊沒有你想的那麼不健康

麥當勞都是邪惡美食？麥克雞塊沒有你想的那麼不健康
4生肖心地好專吸貴人 屬鼠收穫小確幸、他事業迎助力

4生肖心地好專吸貴人 屬鼠收穫小確幸、他事業迎助力
這些營養補充劑不能一起吃 抵銷吸收還傷害內臟

這些營養補充劑不能一起吃 抵銷吸收還傷害內臟
21世紀最偉大流行歌手 泰勒絲只排第2名… 網猜冠軍是「她」

21世紀最偉大流行歌手 泰勒絲只排第2名… 網猜冠軍是「她」