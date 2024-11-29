朴銀珠抹紅對手犯眾怒 華人助力將她拉下馬

朴銀珠使用共產主義標誌的錘子與鐮刀的圖像，影射陳德瑞的背景。（ABC7電視）

全美矚目的2024大選超級戰區——加州國會第45區（CA-45）選舉本周落幕，越南 裔民主黨籍挑戰者陳德瑞（Derek Tran，音譯）對韓裔共和黨籍聯邦眾議員朴銀珠（Michelle Steel）的領先優勢擴大至613 票；27日挑戰者宣布當選，現任者承認落敗，該場選舉的一大特點是華人 出手相助，合力扳倒朴銀珠。

朴銀珠今年繼續使出「抹紅」（red baiting）戰術操作反共牌，引發族裔政治爭議。所謂「抹紅」，意指利用共產主義的聯想影射對手，引發選民對候選人的不信任。朴銀珠競選團隊向橙縣選民發送郵件，暗示陳德瑞與中國共產黨有潛在聯繫，並使用共產主義標誌的錘子與鐮刀的圖像，影射陳德瑞的背景。陳德瑞對此嚴厲批評，稱朴銀珠「長期以來都在使用抹紅策略，這種作法充滿仇外意味，令人反感」。他強調，自己是越南難民的後代，「對共產主義的迫害深有感觸」。

此次選戰重演兩年前發生的「抹紅」策略，再度引發亞太裔社區領袖的擔憂，特別是華人社區。在2022年的選舉中，朴銀珠曾使用「抹紅」戰術擊敗了少年時來自台灣的華人挑戰者陳介飛（Jay Chen）。當時，她使用一張經過篡改的照片來抹紅陳介飛是共產主義同情者。根據華人讀者舉報和主流媒體報導，朴銀珠團隊散發一張文宣照片，在一間教室裡，「陳介飛站在孩子們面前，手上拿著一本《共產黨宣言》。牆上掛著共產黨偶像毛澤東、列寧和胡志明的畫像......」，黑板上用越南語寫著「兒童班」。

當時，朴銀珠團隊將這張照片郵寄給該區選民，該選區亞裔 人口占39%，其中越南裔社區特別活躍，他們當中很多人是越南難民並且強烈反共，最終導致陳介飛落敗。當時多位亞太裔領袖已聯名致函橙縣兩黨，譴責候選人將亞裔族群與國家安全掛鉤的言行，強調這樣的作法對亞裔族群有害，呼籲避免利用族裔操作選情。

針對今年選舉朴銀珠故伎重演，美國亞裔參政團體 80-20促進會創辦人及會長吳仙標（S.B. Woo）指出，如果這種骯髒且完全不真實的競選策略被普遍接受，那麼在當今的反華政治氣氛下，沒有一個美國華裔公職候選人可能會當選。朴銀珠阻止華裔美國人參政，反擊她的最好方法就是在2024年選舉連任時嚴厲懲罰她。

為此，80-20促進會呼籲支持者為陳德瑞捐款和投票。吳仙標介紹，今年2 月 19 日和24 日，透過一份題為「在 CA-45 中擊敗朴銀珠」的電子通訊吹響了號角。此後，80-20促進會發送了 14 份電子通訊，每週一份建立勢頭。這項活動總共為陳德瑞籌集了約 10 萬美元經費，其中包括多位知名的華人企業家、銀行家等慷慨解囊。吳仙標表示，雖然此前該組織和陳德瑞並不認識，但是，出於支持亞裔參政大業，該組織和陳德瑞建立了工作關係，並且能夠積極地相互影響，攜手打敗朴銀珠，其中的努力比非政治人士想像的要困難得多。

其次，80-20促進會揮出重拳擊中了朴銀珠的弱點，在橙縣小西貢社區開展了一場大型獨立廣播活動來幫助陳德瑞，分別使用英語和越南語播出，內容簡單但真實，揭露朴銀珠對越南選民撒謊，她在沒有任何證據的情況下指責她所有的政治對手都是共產主義者，呼籲選民投票給美國土生土長的退伍軍人陳德瑞 (Derek Tran)。

對於這場選舉的結果，民主黨國會競選委員會主席、國會眾議員德爾貝尼 (Suzan DelBene) 表示，「作為第一位代表小西貢越南僑民的越南裔美國人，他（Derek Tran）已經準備好為生活工資而奮鬥，保護婦女的墮胎權並且維護美國夢」, 「橙縣居民現在有了一位了解服務意義並且是最好的民意代表了」。