華人走線客買「真」退「假」 商家人臉識別抓賊
走線民眾被不法分子利用買「真」退「假」，不僅被商家抓住，還面臨刑罰。律師鄧洪表示，他的客人走線來美，通過家庭旅館同伴介紹，幫人在商店購買3C產品，如蘋果的iPad等，買到後拿假貨去別的商店退，幾次退貨被商家盯上，最終報警將他當場逮捕。
律師鄧洪表示，該華人走線客，經人介紹去店裡買「真」電子產品再退「假」貨，前後幾次都很成功，最近他前往工業市沃爾瑪退日前購買的iPad，店家讓他等一下，結果等來的是抓他的警察。警方在他車上找到三部假iPad，之前他還有20多部假iPad的退貨記錄。其犯罪手法很簡單，用禮品卡購買真的電子產品，這樣不會被追溯到銀行帳戶，之後將從中國買來的假iPad貼上真品二維碼拿去店裡退。而真的iPad，則寄到中國販賣。
這個客人最初還和警方堅稱，不知這個iPad是假的，但警方表示，他在一個月前買的iPad已在上海激活使用，因為蘋果的電子設備只要激活都有記錄。美國退貨政策寬鬆，很多人藉此鑽空子，以假亂真，以為能輕鬆退貨，殊不知最近半年，聯邦調查局和警方開始著力調查退假貨問題。
鄧洪說，最高法院判定臉部識別系統因涉侵犯隱私，政府部門不能使用，且不能作為證據，但不妨礙私人商家使用，且可當做證據使用。因此很多遭受退假貨損失的商家，紛紛安裝臉部識別系統，如沃爾瑪、Target等。以前華人犯罪團伙的犯罪手段，是用假信用卡買東西，現在是退假貨，那些經常來退貨，且有退假貨記錄的客人，會通過臉部識別被發現，保安查詢其記錄就能知道對方是否有前科並報警。以前疫情期間戴口罩來掩飾還比較合理，現在後疫情時代，戴口罩去退貨，更容易引起商家注意。如今AI大數據給商家帶來更多識別便利，軟體借助眼睛注視就能鎖定人物特徵。魔高一尺道高一丈，看來華人犯罪團伙的部分看似「新穎」犯罪手法，在高科技下早就無處遁形。
上一則
FB留言