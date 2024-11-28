華人走線客買「真」退「假」 商家人臉識別抓賊

商家電子產品成為犯罪目標。（記者張宏／攝影）

走線 民眾被不法分子利用買「真」退「假」，不僅被商家抓住，還面臨刑罰。律師鄧洪表示，他的客人走線來美，通過家庭旅館同伴介紹，幫人在商店購買3C產品，如蘋果的iPad等，買到後拿假貨去別的商店退，幾次退貨被商家盯上，最終報警將他當場逮捕。

律師鄧洪表示，該華人 走線客，經人介紹去店裡買「真」電子產品再退「假」貨，前後幾次都很成功，最近他前往工業市沃爾瑪退日前購買的iPad，店家讓他等一下，結果等來的是抓他的警察。警方在他車上找到三部假iPad，之前他還有20多部假iPad的退貨記錄。其犯罪手法很簡單，用禮品卡購買真的電子產品，這樣不會被追溯到銀行帳戶，之後將從中國買來的假iPad貼上真品二維碼拿去店裡退。而真的iPad，則寄到中國販賣。

這個客人最初還和警方堅稱，不知這個iPad是假的，但警方表示，他在一個月前買的iPad已在上海激活使用，因為蘋果的電子設備只要激活都有記錄。美國退貨政策寬鬆，很多人藉此鑽空子，以假亂真，以為能輕鬆退貨，殊不知最近半年，聯邦調查局和警方開始著力調查退假貨問題。