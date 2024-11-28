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與歐陽娜娜同期 華女熱愛電子樂 為成知名DJ努力

記者張宏/洛杉磯即時報導
和歐陽娜娜同期，畢業於伯克利音樂學院（Berklee College of Music）的女孩王一斐（Effy Wang）日前在巴沙迪那舉辦個人音樂會。（記者張宏／攝影）
和歐陽娜娜同期，畢業於伯克利音樂學院（Berklee College of Music）的女孩王一斐（Effy Wang）日前在巴沙迪那舉辦個人音樂會。（記者張宏／攝影）

和歐陽娜娜同期，畢業於伯克利音樂學院（Berklee College of Music）的女孩王一斐（Effy Wang）日前在巴沙迪那舉辦個人音樂會，她表示，從小學習古箏，在學校加入嘻哈樂團，未來希望成為環遊世界巡演的出色唱片歌手（DJ）。

在音樂會現場，王一斐演唱十多首歌曲，其中有兩首是她的原創作品「Da Di Da La」和「You」。她說，她從小就在舞台上唱歌和表演，四歲學古箏，中學學鋼琴，後來又學習吉他和其他樂器。她的家人喜歡聽不同類型的音樂，爺爺是中國戲曲迷，媽媽喜歡20世紀80年代的粵語歌，爸爸喜歡Billboard和奧斯卡電影歌曲。因此她從小聽了很多華語和粵語流行音樂，十幾歲又愛上搖滾樂，尤其是朋克搖滾。她創作習慣是在語音備忘錄中加入一些想法和不同類型的歌曲創意或旋律，其中大多數都是在她走路或做其他事情時靈感閃現的。

王一斐在很多EDM活動上擔任DJ。（王一斐提供）
王一斐在很多EDM活動上擔任DJ。（王一斐提供）

在伯克利音樂學院學習期間，她和歐陽娜娜同期，對她印象很好，期間她加入學校的嘻哈樂團。上課第一天，來自紐約的一名出色的嘻哈DJ和說唱歌手老師要求她即興表演，她當時嚇壞了，且老師還告訴大家兩個月後有一場嘻哈表演。經過兩個月努力，她們的樂團登上舞台。她作為樂團的歌手和饒舌歌手之一，表演了八首歌，許多饒舌歌手和嘻哈製作人都在觀眾席上看著她們，讓她感受到挑戰成功的快樂。

她說，伯克利音樂學院鼓勵學生發揮自己無限可能，除了嘻哈，在2023年，她還在伯克利音樂學院主辦的電子音樂EDI Summit中變身為DJ，從此打開她的DJ開關。她喜歡電子樂，所以她原創歌曲裡也加入很多電子樂的成分，同時她開始在一些活動上擔任DJ，她喜歡人們在她的音樂中跳舞享受音樂。未來她希望能像那些知名DJ一樣環遊世界巡演。

王一斐現在是葛萊美音樂協會（Recording Academy）成員、美國音頻工程學會（AES）成員以及BMI作曲家協會成員，同時也是世界和平合唱團的榮譽成員。主修現代音樂寫作與製作及聲樂表演的她，師從多名享譽國際的音樂家和教育家，包括著名歌唱家Gabrielle Goodman和作曲家Andrea Pejrolo等。她也曾與國際頂尖藝人同台，包括鼓手Omar Hakim和薩克斯風演奏家Tia Fuller等。

王一斐喜歡不同的音樂風格。（王一斐提供）
王一斐喜歡不同的音樂風格。（王一斐提供）

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