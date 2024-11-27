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華人區盜賊好囂張 你報警 我砸你車

記者張宏/洛杉磯即時報導
位於華人聚集城市某華人餐廳發生砸車窗盜竊案，盜賊直接走到報警華人車窗前，將車窗砸碎以示報復。（視頻截圖）
位於華人聚集城市某華人餐廳發生砸車窗盜竊案，盜賊直接走到報警華人車窗前，將車窗砸碎以示報復。（視頻截圖）

華人聚集城市偷車賊好囂張，「你報警，我砸你車報復！」日前華人聚集城市某華人餐廳停車場晚上發生砸車窗盜竊案，有華人顧客目擊後進店警示，結果盜賊直接走到其車窗前，將他的車窗砸碎以示報復。警方提醒，遇到此類事件，在確保自身安全情況下，第一時間撥打911報警。

（影音來源：記者張宏）

華人聚居城市不少餐廳門口，如今都會張貼告示提醒民眾小心偷車賊砸窗盜竊財物，22日（周五）晚約8時，一家位於華人聚集城市的華人餐廳停車場發生汽車盜竊，根據監控錄像，一名身穿黑色衣服的男子在停車場的每個車子前借路燈燈光查看車內是否有財物，當時餐廳還在營業，有客人進出，但這名盜賊仍大膽挨個車子查看。

這時有一名華人顧客從餐廳出來，正準備駕車離開，看見這名盜賊在一個車前砸窗戶意圖行竊，他情急之下就趕緊把車子停在離餐廳門口最近的殘障車位，跑到餐廳報告有人砸車偷東西，讓店家報警。他不到一分鐘就從店裡出來，結果發現自己的車窗也被砸碎，讓他當場傻眼，「好心報警結果給自己惹事」。

位於華人聚集城市某華人餐廳發生砸車窗盜竊案，華人客人目擊後進店警示。（視頻截圖）
位於華人聚集城市某華人餐廳發生砸車窗盜竊案，華人客人目擊後進店警示。（視頻截圖）

根據監控錄像，這名盜賊看到華人急急忙忙跑進店內，可能猜到是去報警，或為警告，或為報復，直接走到其車子前，將其車窗砸碎後，飛快跑走。不願意透露姓名的餐廳華人老闆表示，現在盜賊已囂張到不怕人的程度，且如要報警還要打擊報復。其實客人應該直接留在車內打911報警，這次幸虧只是車窗被砸，如果盜賊等他出來進行人身攻擊，後果更不堪設想。

洛杉磯縣警局天普市分局巡邏隊長Erin劉表示，假日商業盜竊頻繁，警方也在積極打擊和追查，最近警方抓捕到南艾爾蒙地一家倉庫發生的盜竊案件嫌犯，正是因為店家安裝監控警報，不僅警方第一時間趕到追捕，且監控拍到盜賊信息。她建議民眾在目擊盜竊或其他犯罪案件時，要在確保自身安全的情況下報警。同時建議商家在假日要保證店周圍環境光線充足，尤其是在入口、停車場和小巷周圍，可在屋頂和小巷安裝戶外照明，同時安裝監控攝像頭和警報系統，及時通知警方並幫助警方獲得更多線索。

洛縣警方建議商家在假日期間要保證店周圍環境光線充足，讓盜賊無處遁形。（洛縣警方提...
洛縣警方建議商家在假日期間要保證店周圍環境光線充足，讓盜賊無處遁形。（洛縣警方提供）
一名身穿黑色衣服的男子，在停車場的每個車前借着路燈燈光查看車內是否有財物。（視頻...
一名身穿黑色衣服的男子，在停車場的每個車前借着路燈燈光查看車內是否有財物。（視頻截圖）

華人 天普 艾爾蒙地

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