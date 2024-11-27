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南加教會領袖性虐兒童 獲刑175年 犯罪細節曝光

洛杉磯訊
南加內陸雷德蘭市（Redlands）一名教會領袖因性虐三名年輕教徒而被判處175年至終身監禁。（示意圖取自Pexels）
南加內陸雷德蘭市（Redlands）一名教會領袖因性虐三名年輕教徒而被判處175年至終身監禁。（示意圖取自Pexels）

南加內陸雷德蘭市（Redlands）一名教會領袖因性虐三名年輕教徒，被判處175年至終身監禁。該名罪犯所屬的基督教團體「世界之光」（La Luz Del Mundo）近年已發生多起類似案件。

科羅納多(Abraham Jatnel Coronado) 是雷德蘭茲市世界之光教會的青年領袖，負責管理教會外一處名為埃比尼澤牧場 (Ebenezer Ranch) 的財產。科羅納多22日被判處13項針對年輕教會成員的性虐待重罪。

聖伯納汀諾縣地方檢察官辦公室稱，科羅納多「深受尊敬，並與教會總部的主要領導人關係密切」。他經常在沒有父母監督的情況下照顧孩子，孩子們經常在他位於牧場的拖車裡過夜。多年來，科羅納多利用職位之便，對他照顧的小男孩進行性虐。受害者年齡從12歲到17歲不等。

第一個挺身而出的受害者在十幾歲的時候就受虐待。他在審判期間作證，科羅納多多次對他進行性虐待，在兩人之間的錄音對話中，科羅納多從未否認這一虐待行為，並表示他「希望發生這種（性行為）」。

科羅納多最終承認對孩子們的性虐待，以及他們當時的年齡和自己對孩子們的權力地位。科羅納多在寫給受害者的道歉信中表示，他對自己的「愚蠢」給他們帶來如此「痛苦和羞辱」感到抱歉。

第一位受害者在2021年看到科羅納多對另一名年輕受害者動手後，因擔心牧場其他兒童受害，報告了這一虐待行為。

第二名受害者作證說，科羅納多從小就培養他「成為他的男朋友」，並且經常將他與牧場其他孩子隔離。受害者作證說，他經歷了科羅納多的許多性虐待行為，這些行為始於2010年左右，當時他只有13歲；之後，科羅納多變得更加暴力並強暴了他。

第三名受害者作證說，科羅納多在12歲到13歲之間時，會「以以性意味的方式拍打他的臀部、摩擦他的胸部、用骨盆摩擦他」。

科羅納多所在的La Luz Del Mundo是一間頗具爭議的大型教會，總部位於墨西哥，一直深陷教會領袖性虐待指控之中。2019 年，該宗教組織的主要領導人、自稱耶穌使徒的加西亞 (Naasón Joaquín García) 在洛杉磯國際機場被捕，並最終承認自己性虐待兒童。他目前在奇諾市的加州男子監獄服刑。

去年，加西亞還因涉嫌在他的平板電腦上藏有兒童色情內容而被起訴，這些內容是他在機場被捕時發現的。

洛杉磯國際機場 加州 墨西哥

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