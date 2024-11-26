南加華人翻新海景豪宅 兩年後售價翻倍

豪宅面積達1萬1165平方呎。（取自Zillow網頁）

華裔建築師兼房地產 經紀人林賀（音譯，Lin He），近日掛牌出售其位於橙縣 新港灘（Newport Beach）的一棟豪華海景房。在經過翻新後，掛牌價為4950萬美元，比他兩年前購買的價格高出2890萬美元。

林賀2022年5月以2060萬美元購入這棟位於Corona del Mar的住宅。該房產由橙縣著名建築師Brion Jeanette設計，座落於Shore Cliffs社區。房屋2008年開始建造，房屋的特殊設計據稱「在現行建築限制下，無法再被批准建造」。Elieff 2019年申請破產法第11章保護後，該地產出售給房地產投資 者兼經紀人林賀所屬的投資公司。林賀透過其經紀公司Rellion Inc與其他團隊共同掛牌出售此房產。

這棟四層樓、面積達1萬1165平方呎的豪宅，位於一處占地近四分之三英畝的懸崖頂，能夠俯瞰沙灘海灣，從Arch Rock到新港海峽入口、遠至卡塔利娜島（Catalina Island）的壯麗景觀都能夠盡收眼底。

在接手後，林賀對這座豪宅進行大規模翻修，這座擁有5間臥室和10間浴室的住宅，經過現代化翻修煥然一新。包括將沉重的金屬吊燈替換為現代化燈具，窗簾換成訂製窗簾，並將入口的裝飾地板更換為傳統木地板。此外，還升級音響、視聽和安全系統，進一步提升居住體驗，同時保留建築結構的完整性。

林賀接受橙縣紀事報採訪表示，「現代買家喜歡具有質感的簡潔線條風格，但我們沒有將一切改為現代化，而是希望保留部分古典韻味。

這座住宅位置隱秘，從街道上幾乎無法窺見其全貌。然而，一旦進入，經過四層樓挑高的大廳，映入眼簾的是一系列令人驚嘆的空間，最終通往懸崖頂的海景美宅。住宅內設有正式的客廳和餐廳、多處海景露台、一個帶壁爐的私密庭院、大型家庭房、設備齊全的家庭影院、配有早餐區的高端廚房、屋頂露台、典雅的木牆板書房，以及專為娛樂打造的臨海層，內含健身房、酒吧和開放式的多功能室，以及可通往帶泳池的大型海景露台。幾乎占據整層的主臥套房設有專屬海景露台、休息區、雙浴室及衣帽間。四間額外的套房（包括一間獨立客房）完善了私密空間配置。此外，住宅還配備電梯及可容納八輛車的車庫，並擁有通往沙灘的私人步道。