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白女畫家「中國山水」展 黑墨線條展靈性力度

記者張宏/洛杉磯即時報導
Calaya喜歡借助線條和顏色的變化展示水和時間的流逝，一如中國人說的逝者如斯夫，不捨昼夜 。（記者張宏／攝影）
Calaya喜歡借助線條和顏色的變化展示水和時間的流逝，一如中國人說的逝者如斯夫，不捨昼夜 。（記者張宏／攝影）

今年25歲的南加畫家Calaya Amparo廣交華人朋友，熱愛中國文化。她從中國山水獲得靈感創作，16日在洛杉磯市舉辦個人畫展。她表示，她和中國人一樣熱愛山水，其畫作靈感多來自山水，她喜歡使用黑色墨水描繪山和水，以及展示時間的流動。

洛杉磯藝術聚集區16日舉辦一場別開生面的展覽，雖然畫家是一名白人女孩，但是來賓卻有很多華人，多是Calaya和她父親的朋友。Calaya畢業於科羅拉多學院，獲得工作室藝術學士學位。她喜歡科羅拉多州和猶他州的自然風光，遊歷創作幾年後回到洛杉磯並開設自己的個人畫室。她說，她創作不拘泥形式，作為一名混合媒體藝術家，她以非傳統的方式利用傳統版畫和繪畫材料及工具進行抽象表達。

她的抽象作品通常以單色為主，線條富有表現力，但具有自己的獨特力量感，最近也開始加入更多的顏色。她的直覺性藝術實踐需要全神貫注，對藝術作品的需求做出持續的回應。她的作品不是物品，而是邀請觀眾進入創作過程中培養的能量，與作品交流時產生的任何感受都參與其中。她認為享受生活也是一種創作藝術的行為。除了藝術，她喜歡和朋友一起做飯、照顧植物和爬山觀鳥。

Calaya喜歡從重力運動、落水、岩石表面和寬闊樹木的紋理、地平線、樹木的運動、兩個人物之間的能量中尋找靈感，她說，創作是即興的，所以每幅作品都不同。她了解的中國山水畫是黑色墨水線條和顏色展示山和水，她展出的幾幅黑色作品，也是在白紙上製作的黑色墨水單版畫。她選擇抽象表達，因為抽象是開放式和多變的，她喜歡借助線條和顏色的變化展示水和時間的流逝，一如中國人說的逝者如斯夫，不捨昼夜。

華人陳德珂是Calaya父親的朋友，他現場直接買了幾幅畫。他說，很喜歡Calaya的作品，因為其表現方式讓他想起中國的山水畫，同樣的黑色墨水和線條，穿越千年變成抽象的形式，反而更增添了更多想像空間，且充滿靈性和力量感。

今年25歲的南加畫家Calaya Amparo廣交華人朋友，熱愛中國文化，她16...
今年25歲的南加畫家Calaya Amparo廣交華人朋友，熱愛中國文化，她16日在洛杉磯市舉辦個人畫展。（記者張宏／攝影）
Calaya（後排左三）16日舉辦一場別開生面的展覽，來賓有很多華人多是Cala...
Calaya（後排左三）16日舉辦一場別開生面的展覽，來賓有很多華人多是Calaya和她父親的朋友。（記者張宏／攝影）
Calaya喜歡從重力運動、落水、岩石表面和寬闊樹木的紋理等自然景觀尋找靈感。（...
Calaya喜歡從重力運動、落水、岩石表面和寬闊樹木的紋理等自然景觀尋找靈感。（記者張宏／攝影）

洛杉磯 華人 猶他州

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