華航黑五最強促銷 亞洲旅行最高八折

從左二至右二依次是美洲地區行銷副理林懷卿、貨運中心總經理池志超、美洲地區處長鄭玉麟、美洲地區行銷協理張邱驊和銷售經理李宜真。（記者張宏／攝影）

華航黑五推出年終最強促銷！中華航空（China Airlines）即日推出「黑色星期五優惠(Black Friday Sale)」，開票日截止至12月6日，出發日期1月12日至5月15日，全航線全艙等最高享受八折優惠。此舉讓北美旅客有機會輕鬆享受亞洲之旅，無論是享受東南亞 的陽光與熱情、探索日本的自然美景，還是體驗韓國的潮流文化及品嚐台灣的地道美食都可實現。

自洛杉磯和安大略等華航北美地區全航點和自美加內陸城市轉機至其北美航點機場出發至台北的航班最高可享有八折優惠，折扣不可和其他折扣促銷合併使用，且僅適用於CI-297機票，不適用早鳥票、嬰兒票 (AP/INF)，折扣後金額以官網實際查詢金額為準。

美洲地區行銷協理張邱驊表示，這次促銷機會難得，大家要好好把握。同時華航北美區限定推出「周末快閃優惠(Weekend FlashSale)」，於每隔周的周五晚上6點至週一早上8點，提供亞洲各地精選航點限時優惠。活動詳情請密切關注華航北美官方網站和官方社群帳號（Facebook臉書/Instagram），隨時掌握最新活動消息以利規劃旅客下趟亞洲之旅。

他表示，華航致力於吸引更多北美旅客去台灣觀光 旅遊，因此華航和台灣的e-go Bus合作，在加拿大 地區開始為加拿大旅客提供到達台灣的機場接送、台北101雙層餐車和一日遊及六小時的台灣郊區一日遊，目前在加拿大的價格是230元加幣，未來也會在美國地區陸續上市推廣。

值得一提的是今年華航全新2025年月曆以「放飛自我，慢漫旅」為主題，通過美麗的全球風景，領旅客展開一場視覺環球之旅。月曆設計採用社群打卡風格，讓旅客彷彿置身於每個旅行目的地，感受世界各地獨特魅力。封面及每月視覺圖片皆融合華航制服人員，呈現華航在旅途中的陪伴，從台灣出發，帶領旅客漫遊全球。