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巴沙迪那市86歲老婦 街頭遭遊民毆打重傷

巴沙迪那市訊
巴沙迪那市一名86歲老婦人在街頭被遊民攻擊，生命垂危。（谷歌地圖）
巴沙迪那市一名86歲老婦人在街頭被遊民攻擊，生命垂危。（谷歌地圖）

洛杉磯華人聚居城市巴沙迪那（Pasadena），日前發生一起嚴重的襲擊案件，一名86歲的老婦人在街頭被人惡意攻擊，導致頭部受傷，危及生命。警方證實，嫌犯是一名無家可歸的男子已被逮捕。

根據巴沙迪那星報（Pasadena Star-News）報導，案件發生在11月23日（周六）下午2時剛過，案發地點位於Green Street和 Fair Oaks Avenue附近。巴沙迪那警局Matt Campeau指出，警方對這起攻擊案迅速回應，他們趕到現場時發現被害女子意識清醒，但沒有反應。

目擊者告訴警方，嫌犯無端攻擊這名老婦人。據悉，被害人是巴沙迪那市居民，她的頭部受傷，危及生命，目前尚不清楚傷勢是因為被對方毆打，還是遭襲擊後跌倒導致。

巴沙迪那警方發言人Monica Cuellar表示，案發時，被害人和一名朋友計劃搭乘巴士外出吃飯。老婦人當時在Fair Oaks Avenue的一個公交車站等候，她的朋友正在使用助行器過馬路，就在這個時候，嫌犯突然上前襲擊這名86歲的長者。

案發後，警方在附近發現兇案嫌疑人，他是一名40歲的遊民男子，因涉嫌重罪襲擊和虐待老人已被逮捕。截至11月25日，嫌犯被關押在洛杉磯雙子星管懲教所（Twin Towers Correctional Facility），保釋金為15萬5000美元。

洛杉磯 遊民 華人

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