南加爾灣華男盜賣多豪車 含價值28.5萬麥拉侖超跑

爾灣民宅中，警方發現價值28萬5000美元的被盜McLaren轎車。（爾灣警局）

南加華人聚居城市爾灣 （Irvine），警方在一處民宅發現價值28萬5000美元的McLaren轎車，這是一部被盜竊的贓車。嫌疑人是華男，日前已被警方逮捕，他被控經營複雜的盜竊豪華汽車業務，至少與五輛失竊豪車有關。

根據ABC 7、FOX等電視台的綜合報導，爾灣警方發言人Kyle Oldoerp指出，37歲的嫌犯張子華（Zihua Zhang，音譯），21日駕駛一輛被盜的道奇 （Dodge）Durango SRT汽車，在交通檢查時被警方攔下。經查，這輛車價值8萬8000美元，車牌和車輛識別號碼（VIN）均已被篡改，張子華當場被捕。

Kyle表示，當地警方調查張子華已近一個月，他至少與五輛被盜汽車有關，其中包括一輛價值28萬5000美元的亮紫色McLaren轎車。警方在張子華位於爾灣市伍德布里奇(Woodbridge) 的住所找到這輛豪車、以及偽造的車輛識別號碼牌、汽車牌照和多張支票 ，另外還有三把未登記的槍枝。

Kyle指出，張子華涉嫌參與盜竊或購買被盜車輛的犯罪活動，他用假的車輛識別號碼替換真號碼，再將這些贓車賣掉。目前尚不清楚五輛被盜車輛是否已全部找到，當局還沒有公布其他三輛汽車信息。