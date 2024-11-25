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南加爾灣華男盜賣多豪車 含價值28.5萬麥拉侖超跑

爾灣訊
爾灣民宅中，警方發現價值28萬5000美元的被盜McLaren轎車。（爾灣警局）
爾灣民宅中，警方發現價值28萬5000美元的被盜McLaren轎車。（爾灣警局）

南加華人聚居城市爾灣（Irvine），警方在一處民宅發現價值28萬5000美元的McLaren轎車，這是一部被盜竊的贓車。嫌疑人是華男，日前已被警方逮捕，他被控經營複雜的盜竊豪華汽車業務，至少與五輛失竊豪車有關。

根據ABC 7、FOX等電視台的綜合報導，爾灣警方發言人Kyle Oldoerp指出，37歲的嫌犯張子華（Zihua Zhang，音譯），21日駕駛一輛被盜的道奇（Dodge）Durango SRT汽車，在交通檢查時被警方攔下。經查，這輛車價值8萬8000美元，車牌和車輛識別號碼（VIN）均已被篡改，張子華當場被捕。

Kyle表示，當地警方調查張子華已近一個月，他至少與五輛被盜汽車有關，其中包括一輛價值28萬5000美元的亮紫色McLaren轎車。警方在張子華位於爾灣市伍德布里奇(Woodbridge) 的住所找到這輛豪車、以及偽造的車輛識別號碼牌、汽車牌照和多張支票，另外還有三把未登記的槍枝。

Kyle指出，張子華涉嫌參與盜竊或購買被盜車輛的犯罪活動，他用假的車輛識別號碼替換真號碼，再將這些贓車賣掉。目前尚不清楚五輛被盜車輛是否已全部找到，當局還沒有公布其他三輛汽車信息。

警方還確定，嫌犯張子華使用一種未知設備，探測和破壞汽車GPS跟蹤系統，可能是通過阻斷信號實現非法目的。據悉，張子華是龐大的犯罪團夥成員之一，他目前被關押在橙縣監獄，案件仍在調查中，任何知情人士請聯繫爾灣警局949-724-6000。

37歲的嫌犯張子華（Zihua Zhang，音譯）被捕。（爾灣警局）
37歲的嫌犯張子華（Zihua Zhang，音譯）被捕。（爾灣警局）

爾灣 支票 道奇

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