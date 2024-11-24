好市多會員自評若出現3理由之一 不宜再續

子女長大離家之後，可考慮取消好市多會員。（歐新社）

The Motley報導，許多人是好市多 （Costco）忠實顧客或粉絲，然即便如此，消費者仍可評估自身情況，看是否須取消好市多會員資格，比如家庭人口減少、會員資格共享問題及有其他更便宜選擇等，都可能是考慮取消好市多會員的原因。

孩子搬出去

儘管有人抱怨好市多只有大宗批量香蕉販售，但許多人卻表示「家裡有六個小孩，若沒有按時供應所需香蕉，孩子們會抱怨」，也有人指出「孩子們總大量吃相同食物，好市多剛好能滿足此需求。」

然而，當孩子長大搬出去，可能須重新考慮好市多購物習慣。若家中只剩普通飲食者或少量進食者，取消會員可能是明智的選擇。當然，若習慣好市多便宜的汽油，或購買大宗生活用品，仍可選擇好市多，也可透過簡單策略，最大程度提高好市多會員獎勵優惠。

會員共享問題

根據規定，好市多會員技術上可與一位家庭成員共享，但這種分攤方式並非簡單的一半一半。想共享會員資格，可能須遵守協議，信任雙方在花費、分攤交通上都能彼此達到公平的方式。若會員共享行不通，可考慮找其他人分享會員，甚至乾脆取消會員資格，在其他商店找尋其他價格相當的商品。

更便宜的商品

好市多並非每種商品都是最低價。舉例來說，有時在Aldi可看見每磅價格比好市多更便宜的黃瓜、草莓和藍莓等農產品，有些甚至便宜25%以上。消費者可在Aldi等連鎖店找到更便宜商品，只是這也意味著品牌穩定性有所降低。

好市多自有品牌Kirkland品質可靠穩定，還有經過審核的供應商提供固定商品，但Aldi之類的零售店，則通常會有一些沒聽過的品牌。然這對水果、蔬菜和許多常見商品來說不是問題。

取消黑鑽卡會員降為普通會員

假設不想取消會員資格，又吃不了那麼多食物，可考慮將原本的黑鑽卡會員（Executive）改成金星會員（Gold Star），每費從 130元減少至65元，價格減半，也可享受好市多折扣和頂級退貨政策。

根據計算，黑鑽卡會員者，一年內須在店內花費3250元才能回本，若低於此金額，可考慮改為金星會員，並與Trader Joe's 等零售店混合購物。此外可同時搭配適合的信用卡 ，在好市多購物時得到額外回饋獎勵。