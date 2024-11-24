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感恩節到來 素食火鷄「Tofurkey」爭寵市場

洛杉磯訊
感恩節到來，素食火鷄「Tofurkey」爭寵市場。（ABC 6電視台截圖）
感恩節到來，素食火鷄「Tofurkey」爭寵市場。（ABC 6電視台截圖）

感恩節是美國人閤家團聚的日子，火鷄大餐一直是感恩節的傳統主角，但對於素食者來說，則多少有一點遺憾。不過，這種遺憾已大大改善，今年多家大型素食廠家推出「Tofurkey」，形、色、味俱全，節日美食無死角。

Tofurkey早在1980年代由俄勒岡州的一名教師和博物學家推出，後成立公司並從1995年推出以豆腐為原料的假日烤肉推向市場，今年全國多家大型素食公司紛紛效仿，許多加州大型食品超市均有素食火鷄供應，包括Gardein、 Field Roast、Quorn、Country Life和Trader Joe's等。

許多素食者除了健康的考量，也同時有較強的環保意識，推動感恩節素食火鷄的同時也希望推廣環保和善待動物理念。

洛杉磯地區的Farm Sanctuary感恩節節期間推出第38屆年度領養火雞計畫，呼籲民眾捐款35美元，就可以象徵性地收養一隻獲救的火雞；135美元贊助一群動物免除被屠宰。Farm Sanctuary多年來推廣海域照顧和救助鳥類，提高消費者對美國糧食系統和工業化農業的瞭解。

總部設在洛杉磯的國際動物保護非營利組織 Mercy for Animals近年也發起「赦免火鷄」活動，承諾任何在感恩節期間赦免火雞的人都將獲得免費的節日食譜《植物動力假期：美味》，教戰如何讓沒有火鷄的感恩節餐桌同樣美味無比：https://chooseveg.com/。

此外，善待動物組織今年感恩節前夕也製作了一部適合家庭觀看的短片，《莫阿娜 2》（Moana 2）以自由生活的火鷄為主角，表現「火雞和人類一樣感受快樂，痛苦和恐懼」。美國農業部表示，2024年的感恩節將有超過4600萬只火鷄被送上人們的餐桌。動物聯盟表示，火雞生長的排放量是純素烤肉排放量的兩倍。

全美按地區劃分，火雞產量最高的州是明尼蘇達州、北卡羅來納州和阿肯色州。加州排名靠後，每年生產620萬隻火雞，占全國總量的2.8%。

感恩節 加州 洛杉磯

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