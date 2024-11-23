台灣藝術家陳智權打造「永恆花園」跨越禪意與工藝

陳智權的作品栩栩如生，巧妙地捕捉自然之美，展現生命的細膩與靈動。（記者張庭瑜/攝影）

台灣珠寶工藝大師陳智權（Aka Chen）籌辦的「永恆的花園」（Eternal Garden）藝術展11月16日在橙縣寶爾博物館 （Bowers Museum）開幕，透過20組100件鈦金工藝與寶石的精緻作品，呈現出東方禪意美學與現代珠寶工藝的完美融合。這些作品橫跨藝術家30年創作生涯，從醞釀到完成歷經數十載，展期將至2025年4月13日，之後移師休士頓自然科學博物館。展品不僅是珠寶，更是可穿戴的藝術品，開創了珠寶藝術的展現形式。

影音：記者張庭瑜

陳智權在珠寶產業深耕30餘年，早期作為珠寶商往返於世界各地的礦區與奢華都市間。這段經歷讓他深刻體會到貧富差距帶來的衝擊，促使他開始思考珠寶設計更深層的意義。「珠寶不應該只是裝飾品，它應該是佩戴者內在精神的展現，是一種存在的價值。」陳智權如是說。並開始靜坐冥想，種花養鳥，在生活中尋找創作靈感。

本次展覽以「賞園」、「格物」、「觀心」為三大主軸。「賞園」展現自然花園之美，「格物」則透過各式器皿與珠寶花卉的搭配，引導觀眾探索物件中的真理，而「觀心」則是整個展覽最核心的精神主旨。陳智權表示，這些作品並非為展覽而創作，而是出自個人興趣與體悟的自然呈現。

他顛覆傳統珠寶製作方式，以鈦金屬取代傳統的K金與白金，將其製成畫布，再將寶石灑於其上，創造出獨特的裝置藝術。這些作品不僅可以作為藝術展示，更可以拆卸下來配戴，展現出多重功能性。陳智權表示，所有作品都在顯微鏡下精密製作，包括切削、拋光等工序，以確保每個細節完美呈現。

陳智權獨特地將人生劃分為20年一世，目前正好完成三世，這樣的人生觀讓他更珍惜當下，「很容易忘掉前世」。他笑著說，「越是努力，大腦記憶體就越不夠承載，所以就更珍惜現在。」

透過長期禪修，陳智權發展出獨特的創作方法。早期他曾嘗試用西方的食物和飲水，激發出西方風格的珠寶設計靈感，但最終發現：「最簡單最好，越簡單越好。」他強調：「靈感不是自己的創造，而是來自外在。但你要準備好，外在的靈感才會來。」

展覽重點作品「永恆的花園」源於陳智權對自家小花園的觀察。這件寬達880公分作品醞釀30年、執行20年，其靈感來自一次禪坐後的頓悟：「有一次靜坐之後，眼睛一打開，咦，那有一個聲音告訴我，是不是就是這個景？」作品呈現了藝術家日常生活中的種種元素。「其實美好就在身邊，」陳智權說，「像庭院裡的晴天、蝴蝶、小鳥都給了我很大啟發。鳥兒從不為明天的食物煩惱，天天都很快樂，這讓我思考人為什麼不能這樣。」

本次展覽特別與台灣友達光電合作，運用其擬真藝術技術，增添科技感。面對2025年即將到來，陳智權認為藝術創作必須與科技結合：「如果不趕快結合科技，我們可能會失去很多可能性。」展場設計也獲得香港故宮 團隊協助製作動畫，營造出深具意境的空間體驗。

陳智權期望觀眾能在觀展過程中進入冥想或禪的狀態。「禪是不可說的，需要自己去體會，它是人間最美的靈魂表現。」他透過作品的表面肌理、顏色變化，以及寶石間的折光與漫射，試圖引導觀眾進入一種深層的精神思考。