華資零食染李斯特菌 孕媽胎死腹中全美多人生病

由御香食品公司生產的多款即食肉類零食染李斯特菌，導致至少11人生病。（美國農業部）

美國疾病管制暨預防中心（CDC ）目前正在針對一家華資零食污染李斯特菌致胎兒死亡及多人生病的事件進行調查。受害者遍佈美國多個州，在加州 ，一名懷有雙胞胎的孕婦因吃了這家華資企業的零食而感染李斯特菌，導致兩個孩子胎死腹中。

根據CDC官網22日發布的消息，CDC流行病學專家及實驗室檢驗結果顯示，由御香食品公司（Yu Shang Food Inc）生產的即食肉類零食染有李斯特菌。目前導致全美四個州（加州、伊利諾伊州、新澤西州、紐約州）的11人生病。這些人是在2021年10月24日至2024年7月31日期間感染的，其中七人住院治療。在加州，一名懷有雙胞胎的孕婦因食用了御香食品公司的即食肉類零食而感染李斯特菌，導致腹中兩名胎兒死亡。檢驗人員在該名孕婦以及其中一個胎兒體內檢測 到了李斯特菌，在另一名胎兒體內未檢測出李斯特菌。在另一起感染事故中，一名嬰兒感染病毒後康復了。

11月21日，御香食品公司緊急召回共7萬2000磅的家禽肉類產品，其中包括該公司的豬肚肉、鴨肉、牛腱肉、雞爪以及雞胗，這些產品的最佳食用日期為2025年8月21至27日。在此之前，該公司於11月9日召回了4500磅食品。

根據CDC的統計，目前確認感染的11名病例均為亞裔。調查顯示，感染病毒的這些人從多個渠道購入了這款零食，在被問訊的八人中，七人從當地超市及網上購買了御香食品公司的零食。其中兩人表示特別指出，吃了御香食品公司的即食雞肉產品。CDC在2024年10月21日的檢測中，確認御香食品公司的零食含有李斯特菌。該公司的即食豬鼻肉中含有與已知感染者檢測到的相同李斯特菌。

根據CDC的統計，目前確認感染的11名病例，均為亞裔。CDC表示，在這起食品污染中，可能的李斯特菌感染者要遠遠高於已經記錄在案的人數，並且很可能涉及更多的州。因為很多人感染後會自行康復，不會去醫院也不會做該病毒的檢測。此外，最近爆發的潛在李斯特菌感染病例目前還無法登記在案，因為確認該病毒需要三至四周。

感染李斯特菌可能會導致嚴重後果，特別是孕婦、65歲以上人士以及免疫系統脆弱的人。感染李斯特菌的症狀包括發燒、發冷、肌肉痠痛、噁心、拉肚子、頭頸僵硬、失去平衡力、驚厥。症狀可能會持續幾天至一個月。