19歲青年派對殺四人 洛警救出躲藏第五人

洛杉磯縣19歲青年派對殺四人被逮捕。（本報示意圖）

洛杉磯 縣警局表示，已經逮捕19歲的殺人嫌犯Miguel Sandoval。據信他在16日的一場派對中殺害四人，所處房舍事後起火，所幸警方趕到，救出躲藏起來的第五人。

房舍位於蘭卡斯特（Lancaster）Tabler Avenue 44500街區，16日凌晨1時30分警方接獲報案，指該處發生凶殺案，且房屋起火燃燒中。報案的16歲少女在案發時躲進自己房間，並打電話報警。

四名死者為20多歲的Edwin Garcia、Christine Aca-ac、Matthew Montebello與Janvi Maquindang。其中三人當場死亡，另一人到院死亡。警方相信，案發時屋內正在舉行派對，但殺人動機與起火原因尚待瞭解。

警方到達時，該屋已經濃煙密布，火勢凶猛，且凶嫌已經逃逸， 不過稍後遭到逮捕。洛縣 警局表示，此為單一事件，但因為還在調查，因此不會再多做說明，但案件已經交給洛縣檢察長辦公室，檢方預定25日決定是否起訴。

如有相關訊息，可以打給洛縣警局的凶殺科，電話是323-890-5500。不願透露身分的則可透過Crime Stoppers專線1-800-222-8477，或上網至lacrimestoppers.org提報。