南加華男殺母傷父 精神錯亂判無罪

被告彭亦宏因精神錯亂被判無罪。（警方提供）

南加州橙縣 六年前發生在華人家庭一名男子刺死母親、重傷父親的案件有了最新判決，兇手因患有精神錯亂被法官判無罪。這起家庭人倫悲劇發生在聖璜卡畢斯壯諾市（San Juan Capistrano）。

橙縣高等法院法官培爾（Gary Paer）11月21日（周四）裁定現年36歲被告彭亦宏（Yihong Peng 譯音）因精神錯亂導致謀殺罪，兩項謀殺未遂罪以及其它指控，被判無罪。這起案件發生在2018年3月30日，被告將時年59歲母親沈維平（Wei Ping Shen 譯音）殺害，並將59歲父親郭俊（Guojon 譯音)重傷。假如全部罪名成立，被告可能面臨最高刑期44年至終身監禁。

對被告精神健康強制治療聽證會於12月19日舉行。他將被送往精神治療機構直到精神錯亂症經過治療恢復正常。

據悉，被告的弟弟彭亦亮（Yilang Peng 譯音）是網絡遊戲領域明星。案件發生後，他在社群媒體 發布聲明，證實案件發生。

據橙縣地檢署（OCDA）表示，案發前，被告在當地一家健身房表現行為怪異，有人報警，警方隨即將他送到家中。當天晚些時候，被告情緒失控，持刀與父母發生爭執，將父母驅趕到室外並行凶。被告還企圖行刺附近一輛車中的男子，還試圖劫持一名旁觀者，當旁觀者反抗時遭被告用刀割傷多次。被告母親被刺死亡，父親遭重傷後送醫，倖免於難。

被告律師塔里（Cameron Talley）表示，在對被告檢查的四名醫師中，有三位認定被告因患有精神分裂症導致精神失常。塔里說，「被告突然精神病發作，因而加害了他的母親。」，被告認為他的母親會毀壞世界，且正在殺害他的女友，「法官做出了正確判決，認為有確鑿證據證明被告因精神失常而無罪。」