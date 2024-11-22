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連發電郵「要炸FBI辦公室」 洛杉磯男子獲刑15月

洛杉磯訊
聖費南度谷一名53歲男子因向聯邦監獄發送一系列威脅性電子郵件、威脅要轟炸聯邦調查局駐Westwood辦公室等罪名成立，獲刑15個月。（FBI圖片）
聖費南度谷一名53歲男子因向聯邦監獄發送一系列威脅性電子郵件、威脅要轟炸聯邦調查局駐Westwood辦公室等罪名成立，獲刑15個月。（FBI圖片）

聖費南度谷一名男子22日被洛杉磯聯邦法庭裁定向聯邦監獄發送一系列威脅性電子郵件、威脅要轟炸該聯邦調查局駐Westwood辦公室等罪名成立，獲刑15個月。

洛杉磯聯邦檢察官辦公室表示，太陽谷（Sun Valley）53歲居民安騰（Mark William Anten）今年6月被陪審團裁定兩項罪名成立，22日由聯邦法官量刑，判15個月聯邦牢刑。

本案審理今年6月在洛杉磯聯邦法庭舉行，在為期三天的審判中，聯邦檢察官提供了多項證據，證明被告在2023年7月至12月五個月中，向聯邦調查局發送了一系列威脅電子郵件，最後兩次還威脅要轟炸聯邦調查局駐Westwood辦事處。即使收到當局發出警告後，被告的威脅卻變本加厲，威脅說要謀殺聯邦調查局探員。

聯邦檢察官表示，2023年11月2日，Anten向FBI發送了電子郵件，表示自己在高中畢業班中被選為最有可能成為下一個炸彈手卡欽斯基（Ted Kaczynski）的人。卡欽斯基在遭到法辦前持續進行了20年的爆炸恐怖活動，被判有罪在科羅拉多州監獄服刑，2023年6月死於獄中。

在2023年11月2日的電子郵件中，Anten列出了與當年的卡欽斯基類似的一份宣言，並在電子郵件上簽名，聲明自己是卡欽斯基的「聯合轟炸機」。2023年11月20日，兩名聯邦調查局的探員對Anten進行了面對面的訊問。Anten承認，他之前多次發送過威脅郵件，也收到過聯邦調查局要求其停止威脅郵件的通訊和警告。

但2023年12月5日，Anten再次向聯邦調查局探員發送了一系列威脅電子郵件，他在郵件中威脅說，他將要炸毀聯邦調查局洛杉磯辦公室；12月6日，他向聯邦調查局的一名探員發送電子郵件，表示「我可以繼續進行大規模謀殺。」

檢察官向陪審團出示的證據，還包括稱Anten發送的一封電子郵件，其中包含一張圖片顯示他在谷歌互聯網搜尋「如何製作炸彈」的結果。

檢察官表示，2023年12月6日，Anten還親自前往聯邦調查局Westwood辦公室，並繼續給聯邦調查局探員發電子郵件說了自己的行動，稱還會繼續這樣做。而聯調局大樓的監視器畫面證實，Anten確實出現在了聯邦大樓前。

洛杉磯 監獄 科羅拉多州

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