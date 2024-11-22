賄賂國稅局打壓法輪功 南加僑領判20個月

洛杉磯前僑領林峰（左）與陳軍（右）受中國政府指使，賄賂美國官員跨國鎮壓法輪功組織。（本報檔案照）

美國聯邦司法部（Department of Justice）近日發布消息，曾是南加 州知名僑領陳軍（John Chen）被判20個月監禁。根據司法部新聞稿，陳軍為中共 未註冊在案的特工，他試圖通過賄賂國稅局 （IRS）官員打壓美國的法輪功組織，而法輪功在中國是被嚴令禁止的。

根據法庭文件，陳軍以及另一名居住在洛杉磯的44歲中國籍男子林峰（Lin Feng），至少在2023年1月至5月間，在美國境內受中共及一名未披露身分的中國特工的指示，推進中共政府打壓法輪功組織的行動。中共將法輪功定義為「反政府」組織，將其視為威脅中共統治的敵對勢力，大批中國的法輪功人士被拘捕鎮壓。

在中共打壓法輪功的過程中，陳軍和林峰受中共政府指使，利用國稅局的「吹哨人項目」遞交假資料，以剝奪法輪功組織運營的神韻藝術中心的免稅待遇。在陳軍遞交了不實申訴後，陳軍和林峰向一名偽裝成國稅局官員的探員賄賂了5000美元現金，並承諾事成之後將會支付更多報酬，以換取該名國稅局官員幫助推進申訴事宜。但陳軍和林峰均不承認充當中共特工。

在調查人員獲取的一段陳軍和林峰之間的通話紀錄中，陳軍清楚地說了支付這些賄賂的目的，這些資金來自中共政府，目的是實現中共「扳倒法輪功」的目的。兩人還討論了接受中國某特工的指令，並刪除指令以逃避調查，以及「通知」中共特工如果賄賂計畫沒能奏效。兩人還稱那名中共特工是賄賂計畫的「主使」。

第一次行賄後，陳軍和林峰於2023年5月14日在紐約州的紐堡(Newburgh)又與這名偽裝成國稅局官員的特工見面。會面期間，陳軍再向他行賄1000美元現金作為「訂金」，還承諾如果虛假申訴成功，還將再支付5萬美元個人賄賂，並贊助國稅局60%的「吹哨人」獎金。4天之後，林峰又在紐約甘迺迪機場向這名特工行賄4000美元現金，作為額外報酬。

除了20個月監禁，陳軍還將在出獄後的三年受到相關部門的「監督釋放」（supervised release），並沒收5萬元。林峰在今年9月26日被判16個月監禁，當時他已經服滿刑期。

陳軍和林峰於2023年5月被捕，他們均是南加州中國大陸社團活躍人士，其中陳軍是洛杉磯地區知名僑界人士，林峰是前中國自行車國家隊運動員，曾擔任南加愛國護港青年大聯盟主席。當時兩人被捕消息傳出後，僑界一片譁然。