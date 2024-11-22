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南加僑界為林日昇慶生 慈善家許願股市大漲

記者張宏/洛杉磯即時報導
百餘名南加僑界領袖為金融家和慈善家林日昇（左五）舉辦盛大慶生會。（記者張宏／攝影）
百餘名南加僑界領袖為金融家和慈善家林日昇（左五）舉辦盛大慶生會。（記者張宏／攝影）

南加僑界日前為南加華聯名譽主席和瑞銀洛杉磯董事總經理林日昇舉辦慶生會，感謝他多年對僑界的貢獻，百餘好友出席。林日昇感謝大家的深情厚誼，他的生日願望就是希望股市一路上漲，大家發財和身體健康。

活動在安大略萬豪酒店舉辦，現場不僅有氣球組成的拱門，還有特別定製的噴泉蛋糕。林日昇非常開心，他表示，自己從小因家境貧寒很少過生日，成年後也很少舉辦這麼隆重的生日派對，因此意義非凡。他感謝大家的厚愛，希望股市越來越好。

南加華聯主席張勇表示，林日昇熱心慈善，在南加華人社區有目共睹，林日昇從個人經歷深刻體驗到，教育是改變人生的最重要途徑，因此林日昇的慈善事業主要圍繞教育。多年來林日昇除回饋母校，還共同創立和贊助的「晨光基金會」（The Morning Light Foundation），頒發獎學金支援來自香港和中國大陸的留學生，及美國本地清寒學生，且遍及世界多國，迄今已幫助數千人，堪稱華人之光。林日昇也是南加華聯的榮譽主席，從社團創立迄今一直出錢出力。最近幾年在好萊塢聖誕大遊行，林日昇出資贊助，引領遊行隊伍行進在好萊塢大道上。

他表示，在這個喜慶的日子，宣布南加華聯的新動作，成立企業家聯盟和美華聯基金會，分別由南加華聯的榮譽主席陳慧碧和郭頌負責，希望借助這兩個新平台，團結南加華人力量，提升華人在美國的影響力。

加州企業家聯盟主席陳慧碧表示，希望通過企業家聯盟的平台，增強美國華人企業的影響力。加州有很多成功華人企業家，平時大家忙於工作，希望能借助企業家聯盟的平台促進相互交流。

百餘名僑界和華人企業代表出席，包括僑領張素久、鹿強、郭頌、林連連、趙林、江風年、李慧瓊、王蜀、楊弼、北奧、虞清等。

（左四到左七分別是）張勇、陳慧碧、林日昇和于忠霞和身穿民族服飾的演員合影。（記者...
（左四到左七分別是）張勇、陳慧碧、林日昇和于忠霞和身穿民族服飾的演員合影。（記者張宏／攝影）
南加州企業家聯盟為林日昇舉辦生日宴會，百餘好友出席。（記者張宏／攝影）
南加州企業家聯盟為林日昇舉辦生日宴會，百餘好友出席。（記者張宏／攝影）
僑團好友們為林日昇（左二）慶祝生日。（記者張宏／攝影）
僑團好友們為林日昇（左二）慶祝生日。（記者張宏／攝影）
南加州企業家聯盟主席陳慧碧（右）現場表演舞蹈。（記者張宏／攝影）
南加州企業家聯盟主席陳慧碧（右）現場表演舞蹈。（記者張宏／攝影）

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