專櫃商品被盜 消費者頻買到空盒 律師支招求償

女顧客信賴知名連鎖美妝店購入商品，回家開盒赫然發現內容物消失，延遲一週才順利換貨。（陳小姐提供）

「以為買到心儀商品，打開卻是空盒」近期洛杉磯 地區各大連鎖美妝店接連傳出消費糾紛。消費者紛紛投訴在知名美妝零售通路購買商品後，竟發現盒內商品遭掏空或調包，不僅損失金錢，更讓消費者對連鎖品牌的信任大幅下降。

對此律師也建議消費者可透過小額法庭尋求賠償，或向優良商業局（Better Business Bureau）提出投訴，同時提醒消費者務必在購物時仔細檢查商品包裝。

日前，事主陳小姐在洛杉磯一家連鎖知名美妝店購買熱門品牌睫毛膠水，因信任店家，未當場檢查即完成結帳。返家後驚見包裝內空無一物，立即趕回店家理論。然而，店方回應消極，僅以斷貨為由，要求持發票延後一周更換。一周後，店員雖順利為其換貨，但同時透露近期類似案件頻繁發生。

而類似投訴在社群平台上層出不窮。Reddit和Facebook等平台也充斥著「化妝品空盒」（Empty Makeup Box）的相關討論。受害商品範圍不僅限於睫毛膏，還包括高價保養品、香水及粉底液等產品。一位網購消費者更指出，她在知名美妝網站訂購價值700多元的11件商品，收到包裹後卻發現裡面只有幾張牛皮紙，既無商品也無收據。儘管她是店家長期顧客，客服依然以「無法協助更換或退款」為由，拒絕提供協助。

針對此類糾紛，劉龍珠律師指出，可能存在多種情況。例如，商品在店內本身就為空盒，或者消費者將商品帶回家後取出內容物，再以空盒為由提出退換要求。這類情況的核心問題在於雙方的舉證責任，特別是消費者如何證明商品問題源自於店家。此外，大型連鎖店通常對商品退換有明確政策，部分商品可能受到「不退換」的條款限制，消費者在購物時應留意相關規定。

當遇到退換糾紛且店家拒絕協助時，劉龍珠律師建議消費者可採取以下措施。首先，可以將案件提交至小額法庭，這是一種快速且成本較低的法律途徑，即使糾紛金額僅為20至30元，仍可透過法律手段尋求解決。其次，消費者可向當地的商業監管機構或消費者保護組織投訴，例如優良商業局。雖然此舉多為道德施壓，法律效力有限，但可能促使商家妥善處理問題。最後，若店內政策或購物收據上未明示不退換條款，消費者的退換要求將更具法律基礎，特別是在空盒類似情況下，應主張該交易本質上屬於未履行的合約。

劉龍珠進一步提醒，消費者在處理商業交易時應提高法律意識，特別是在購買折扣商品或來路不明商品時，應謹防觸及法律問題。例如，購買價格明顯低於市價的高端商品（如手表或電子設備），可能構成「接收贓物」罪名。法律規定，消費者應具備合理的購買常識，當商品價格異常低廉時，需警惕其來源是否合法。為防範此類風險，消費者應注意保存交易記錄，避免卷入法律糾紛。

針對店家的責任，劉龍珠建議應完善商品包裝，確保內容物完整，例如為商品加裝透明塑封，減少內容物被調換的可能。此外，店家應制定清晰的退換政策，並在購物過程中明確告知消費者相關條款，避免因政策模糊引發爭議。