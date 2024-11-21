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饒舌音樂大咖史努比狗狗 住南加華人區20年沒人巧遇過　

【洛杉磯訊】
史努比狗狗在2024年法國巴黎奧運會擔任火炬手。（Snoop Dogg臉書）
史努比狗狗在2024年法國巴黎奧運會擔任火炬手。（Snoop Dogg臉書）

加州是眾多歌星、影星的聚集地，他們大多居住在比佛利山、洛杉磯貝艾爾（Bel Air）地區。不過在南加州華人聚集的鑽石吧（Diamond Bar）也居住者一位大明星：美國饒舌歌手史努比狗狗（Snoop Dogg）。他於1998年在該地購置了一套豪宅，迄今居住了20多年。

根據體育、娛樂新聞網站Cluthpoints等多家媒體，史努比狗狗於1998年花費72萬美元購買了位於鑽石吧山上鐵門社區The County Estates的一棟豪宅。如今，該棟房屋已經價值170萬美元。而史努比狗狗在這裡與家人一直居住至今，超過了20年。

史努比狗狗對自家豪宅「諱莫如深」，網上能找到該豪宅的圖片少之又少。據悉，這棟豪宅居住空間有4000平方英尺，整個占地面積達2.8英畝。室內有寬敞的客廳，圖書館，精美餐廳，現代廚房。主臥配有豪華浴室。根據網路圖片，這棟房子戶外配有大型游泳池，Spa，以及戶外籃球場及其他設施。據悉，史努比狗狗近幾年將這處房子重新裝修，過程中還與承包商發生糾紛。根據法律文件，他將承包商以未完成既定工作、拖欠下級承包商工錢為由，索賠50萬元。

史努比狗狗是美國歷史上最成功的說唱歌手之一，根據Celebrity Net Worth，史努比狗狗身價約有1億6000萬元。除了這處住宅，史努比狗狗還在同一社區購置了一處三居室獨立屋，將其改建成了一處豪華錄音棚和音樂影片拍攝地，被其親切地稱為「The Chuuch」。該處房子同樣配有一處籃球場。除了房產，史努比狗狗還有大量豪車收藏，包括數輛凱迪拉克和2017特斯拉Model X轎車等。

但這並不是史努比狗狗購置的第一套房產。1994年他購買了位於加州克萊蒙（Claremont）的第一棟豪宅，當時花費了66萬元。這棟豪宅占地3700平方英尺，有五間臥室和3.5間浴室。之後他將這處房產擴建，擴建後的房子占地6527平方英尺，包含八個臥室以及5.5個浴室。2007年，史努比狗狗將其以183萬元出售。

史努比狗狗居住的位於鑽石吧的The County Estates社區位於半山腰，裡面有很多豪宅，門口有鐵門和保安看護。根據該社區網站，這裡的房子私密性極好，風景優美。裡面配有加熱游泳池、網球場、俱樂部等設施。該網站上列出的在售房產，均是數百萬的私密豪宅。

史努比狗狗，真名叫做Calvin Cordozar Broadus Jr.，出生在南加州長堤市（Long Beach）。他被認為是西海岸嘻哈音樂教父，多次被提名格萊美獎，並在2024年法國巴黎奧運會擔任火炬手。2022年，他受邀在超級碗的中場表演。

華人聚集的鑽石吧The County社區，居住著美國著名嘻哈說唱歌手史努比狗狗。...
華人聚集的鑽石吧The County社區，居住著美國著名嘻哈說唱歌手史努比狗狗。（谷歌地圖）

加州 鑽石吧 南加

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