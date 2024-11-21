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iTaiwan台灣美食文化節 高山茶搭配台式糕餅79折起

記者江碩涵／聖荷西即時報導
全美門市現場還有台灣多款高山茶包含梨山烏龍、大禹嶺烏龍搭配鳳梨酥、太陽餅試吃活動，歡迎鄉親們到門市一飽口福。（iTaiwan提供）
全美門市現場還有台灣多款高山茶包含梨山烏龍、大禹嶺烏龍搭配鳳梨酥、太陽餅試吃活動，歡迎鄉親們到門市一飽口福。（iTaiwan提供）

為推廣台灣文化與特色商品，「TAIWAN SELECT」與iTaiwan Foods聯手推出「台灣美食文化節」，11月19日至12月1日期間限定，精選台灣伴手禮，包括人氣糕餅禮盒與台灣極品高山茶，活動期間最低 79 折起，全美門市現場還有台灣多款高山茶包含梨山烏龍、大禹嶺烏龍搭配鳳梨酥、太陽餅試吃活動，歡迎鄉親們到門市一飽口福。

經濟部國際貿易署與外貿協會攜手合作，推出全新的「TAIWAN SELECT」計畫，以嶄新的台灣食品形象引領食品企業擴展國際市場。

iTaiwan Foods在「台灣美食文化節」精選多家台灣知名食品品牌聯合回饋北美消費者，11月22、23日及11月30日、12月1日，連續兩個週末，iTaiwan Foods門市以奉茶文化為概念，推出台灣高山茶試飲活動，搭配台灣人氣品牌微熱山丘、舊振南、維格餅家、山日初試吃，現場還有佳德鳳梨酥、躉泰芋頭酥等優惠折扣。

台灣高山茶與鳳梨酥一直是台灣最具代表性的伴手禮選擇，訴說著台灣的文化故事和地域意義。iTaiwan Foods表示，台灣高山茶在山區特殊氣候條件下，孕育出獨特的香氣與口感，是世界茶文化的重要代表之一。本次活動特別提供三支台灣原葉高山茶試喝，包含阿里山烏龍、梨山烏龍、大禹嶺烏龍，邀請大家來體驗台灣極品高山茶的魅力。

台灣鳳梨酥更是台灣農業與美食創意的結晶，以甜而不膩的口感，成為台灣文化的獨特名片。周末試吃品項中，除國際觀光客評選來台旅遊必買的第一名「微熱山丘鳳梨酥」外，還有舊振南「鹽之花太陽餅」，以創新製餅工法重新定義傳統太陽餅與法國鹽之花的鹹甜細緻風味。

維格餅舖則帶來四款熱賣商品，包括鳳梨酥、牛奶太陽餅、青蔥牛軋餅以及蔓越莓雪花餅，隨手盒設計方便分享。山日初則採新鮮本產鳳梨，獨家熬煮計算完美封存果肉與果汁，再經180天熟成，風味溫潤，完美呈現台灣熟成鳳梨的風味。

除了喝高山茶吃鳳梨酥外，iTaiwan Foods也推出多項優惠活動，包括限定商品最高79折、滿39元即贈「活動限定款可愛福熊提袋」，打卡分享關鍵字＃Taiwan Select 還可以玩「夜市彈珠台」，有機會拿到5元現金折價券，100%中獎機率！歡迎前往iTaiwan Foods門市參加活動。

聖荷西門市地址：1085 E Brokaw Rd #50, San Jose, CA 95131

奇諾岡門市地址：13089 Peyton Drive , Unit G , Chino Hills, CA 91709

羅蘭門市地址：1734 Nogales St., Rowland Heights, CA 91748

iTaiwan Foods同時也推出線上購物平台，可至網站（https://itaiwanfoods.com）購物，滿99美元免運費，精選活動商品85折起。

台灣鳳梨酥更是台灣農業與美食創意的結晶，以甜而不膩的口感，成為台灣文化的獨特名片...
台灣鳳梨酥更是台灣農業與美食創意的結晶，以甜而不膩的口感，成為台灣文化的獨特名片。（iTaiwan提供）
為推廣台灣文化與特色商品，「TAIWAN SELECT」與iTaiwan Foo...
為推廣台灣文化與特色商品，「TAIWAN SELECT」與iTaiwan Foods聯手推出「台灣美食文化節」，11月19日至12月1日期間限定。（iTaiwan提供）
為推廣台灣文化與特色商品，「TAIWAN SELECT」與iTaiwan Foo...
為推廣台灣文化與特色商品，「TAIWAN SELECT」與iTaiwan Foods聯手推出「台灣美食文化節」，11月19日至12月1日期間限定。（iTaiwan提供）

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