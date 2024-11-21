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僅高中文憑 在加州從事這些工作年薪逾10萬

編譯陳盈霖／即時報導
包括電力安裝和維修技術員等部分高薪職業，不一定需要大學學歷。(NBC電視台畫面）
包括電力安裝和維修技術員等部分高薪職業，不一定需要大學學歷。(NBC電視台畫面）

Market Place報導，對於沒有大學學歷者來說，仍有不少高薪工作可選擇。以下是根據加州2022年至2023年長期職業就業預測數據整理出加州薪水最高的五種工作，通常只需高中文憑或同等學力即可。此外還列出這些職位總共空缺的數據，包括因行業增長或人員流動帶來的空缺等，幫助求職者更了解這些職業競爭狀況與進入該行業難易度。

一線員警主管（First-lin supervisors of police and detectives），根據職業資訊資料庫ONET（Occupational Information Network )描述，這些職缺包括警察局長或隊長，職缺總數5950，2023年年薪中位數16萬7118元。

電力線路安裝工和維修技術員（Electrical power-line installers and repairers），共8770個職缺，2023年年薪中位數10萬8185元。

發電廠操作員（Power plant operators）。根據勞工統計局（Bureau of Labor Statistics），這類職位涉及操作、控制或維護發電機械設備，但不包括核能發電相關工作。該職位有1880個空缺，2023年薪中位數10萬6370元。

石油泵浦系統操作員、煉油廠操作員和測量員（Petroleum pump system operators, refinery operators and gaugers）。根據勞工統計局，這類職位負責操作，控制石油精煉或加工設備，通常是在石油和天然氣開採，或石油及煤炭產品製造行業工作。這些職位有2330個空缺，2023年年薪中位數10萬5203元。

監獄看守和拘留人員（Correctional officers and jailers），根據ONET，這些職位包括看守囚犯或護送囚犯至監獄或法庭的工作人員。約2萬4600個職位空缺，2023年年薪中位數9萬3253元。

上述這些職位不僅提供良好薪酬，也能替那些未完成大學學業者提供穩定的職業發展機會。

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