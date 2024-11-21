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蒙市華人節日慰問警消 贈送350份餐點禮券

記者朱敏梓／蒙特利公園市即時報導
梁綺雲（左五）、王震（左七）、沈鈞海（左八）共同向蒙市市府及警消部門致送感謝狀。（受訪者提供）（受訪者提供）
梁綺雲（左五）、王震（左七）、沈鈞海（左八）共同向蒙市市府及警消部門致送感謝狀。（受訪者提供）（受訪者提供）

2023年1月，蒙特利公園市發生震驚全美的大型槍擊案件，對當地華人社區的心理造成深遠影響。經過市府、警消部門、宗教團體及非營利組織一年多的通力合作，居民的傷痛逐漸消弭。為表達感恩之情，11月20日（周三），華人社區僑領王震及多個團體向蒙市市府及警消部門致送感謝狀，並贈送350份節日點心餐禮券。

在當天的蒙特利公園市議會上，市長黃泰平、副市長吳紹榮、市議員饒影凡、羅霈霆、Jose Sanchez，以及市府經理Inez Alvarez、書記長Maychelle Yee、財務長Amy Lee、警察局長Scott Wiese和消防局長Chris Thompson等官員出席活動。

黃大仙慈善基金創辦人暨般若修德善堂護法王震夫婦，與商會會長梁綺雲、洛杉磯番禺同鄉會理事長沈鈞海、阿市以及蒙市扶輪社候任社長黃鳳瓊、中山華文學校董事長郭元培等社區代表，向市府、警消部門表達感謝之意。

王震表示，去年他和蒙市多個團體曾舉辦「向警消人員致敬感恩餐會」，但因多數警消人員值班無法參與。今年改為在市議會上公開感謝，並直接贈送節日餐券，便利傳遞社區的感恩心意。王震特別提到，疫情期間，市議員饒影凡幫助前線警消及醫護人員分發口罩、防疫物資，並協助佛堂向洛杉磯食物銀行捐贈食物，熱心推廣華文教育，造福社區。此外，他感謝副市長吳紹榮協助黃大仙慈善基金及婦女新運會，向蒙市蘭利老人中心送贈年糕及禮品，讓耆老感受到社區的溫暖與關懷。

梁綺雲表示，蒙市警察局是社區安全的防護牆，盡忠職守和撲滅罪惡值得全體居民敬佩與感謝。

沈鈞海則表示，消防隊伍以非凡的勇氣和專業精神守護生命，他們的奉獻讓社區感到安心。最後，王震代表社區向市議會、警察局及消防局頒發感謝狀，同時贈送共計350份金都點心餐禮券，向各部門工作人員表達感恩之心。

市長黃泰平代表市府對華人社區的支持表示感謝，並指出：「蒙市能夠成為聖蓋博谷一個安居樂業的城市，離不開市府、警消部門及社區的共同努力。在大家的通力合作下，我們將繼續為居民打造更美好的生活環境。」

蒙特利公園市 華人 洛杉磯

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