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藝術世家少年張文澤 拍短片傳播中華文化

記者張宏/洛杉磯即時報導
張文澤拍短片匯集不同族裔少年唱中文歌。（管波提供）
張文澤拍短片匯集不同族裔少年唱中文歌。（管波提供）

今年15歲的華人高中生張文澤（Jack Zhang）在海外傳播中華傳統文化，導演策劃40多名不同族裔親朋用中文唱「水調歌頭」，打造「和平幸福的世界」短片獲得中華文化國際傳播力獎。張文澤從小受父母熏陶熱愛中華傳統文化，學習武術、京劇和京胡，同時教同學鄰里中文成語漢字，已拍攝多部短片並獲獎的他表示，未來想做電影導演，將中西文化合璧。

身高193cm的張文澤在人群中很顯眼，熟悉的人都說他性格有超越年齡的淡定。他的媽媽是中國京劇表演藝術家、國家一級演員管波，爸爸是中國著名京胡演奏家、國家一級演員張順翔，兩人都曾在中國國家京劇院工作。管波表示，張文澤八歲隨他們來到美國，讀小學時學校舉辦文化節，不同族裔孩子展示各自文化，但沒有中國文化展示，他就萌生表演的想法，於是張文澤和她一起把民歌「茉莉花」改成京歌版，次年在文化節表演。 孩子9歲生日時，邀請同學和其家長約四五十人來家裡開派對，他召集大家一起學漢語拼音和發音咬字。

管波說，孩子一晃就長到15歲，今年暑假開始探討他未來大學專業方向，孩子說想學導演媒體專業，拍攝短片項目做嘗試。張文澤拍攝過「靜夜思」和「月下獨酌」短片，並獲得2020年和2022年中國微電影表彰盛典的最佳專題片獎和優秀作品獎。為和以往作品區分，他選擇宋詞「水調歌頭」，用京劇方式和韻白，找不同族裔的人穿上漢服，用中文唱「但願人長久」。他發電郵邀請親朋鄰居參與拍攝，過程中體現領導力，前後邀請40多名不同族裔和年齡的人，從2歲到70多歲，他們多數都不會講中文。

張文澤利用家裡的小影棚，使用綠布和攝像器材忙碌整個暑假，他教大家如何用中文唱歌和在鏡頭前表達情感，短片成品有七分多鐘，拍攝過程中克服了很多困難。如說兩歲小孩會哭鬧，面對鏡頭不穩，他就用非洲鼓和氣泡機調動孩子氣氛。大家都很滿意成品並期待他下個作品。

張文澤說，疫情期間在線上上課，無法和朋友見面也無法回國，導致大家誤解很多。他希望能像以前一樣過美好和平的生活，因此打印一幅月亮的景象，讓大家看著月亮許下幸福的心願，呼籲世界和平，因此短片定名為「和平幸福的世界」，並在日前的中美電影電視節上榮獲中華文化國際傳播力獎。

張文澤有自己的Stuido Art的Youtube頻道，已做了五年。他說，每次拍攝都得到父母大力支持，全家人一起討論，媽媽教他寫漢字和京劇念白動作，爸爸教他錄音和做後期。他和父母探討未來專業時，也擔心做導演收入不樂觀及發展有難度，但媽媽說京劇藝術有代表性，是他文化的根也是優勢，他可以把父母的文化資源和西方教育結合起來，把中西文化合璧。

張文澤教大家如何用中文唱歌和在鏡頭前表達情感。（管波提供）
張文澤教大家如何用中文唱歌和在鏡頭前表達情感。（管波提供）
管波（左）和張文澤在學校文化節表演。（管波提供）
管波（左）和張文澤在學校文化節表演。（管波提供）
華人少年張文澤（Jack Zhang）在海外傳播中華傳統文化，導演策劃40多名不...
華人少年張文澤（Jack Zhang）在海外傳播中華傳統文化，導演策劃40多名不同族裔親朋用中文唱「水調歌頭」，打造「和平幸福的世界」短片。（管波提供）
張文澤利用家裡的小影棚，使用綠布和攝像器材忙碌整個暑假。（管波提供）
張文澤利用家裡的小影棚，使用綠布和攝像器材忙碌整個暑假。（管波提供）
張文澤一家人和演員盧燕合影。（管波提供）
張文澤一家人和演員盧燕合影。（管波提供）

京劇 疫情 華人

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