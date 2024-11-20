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近400人聚集亞市府 反建遊民屋 質疑開發商

記者邵敏／亞凱迪亞即時報導
人們高舉抗議標語，反對在亞凱迪亞市建立Elara住房項目。（記者邵敏／攝影）
人們高舉抗議標語，反對在亞凱迪亞市建立Elara住房項目。（記者邵敏／攝影）

11月19日（周二），三、四百人齊聚洛杉磯縣亞凱迪亞市政府，大聲疾呼、反對建立永久性遊民屋。眾人群情激昂，與Elara住房項目開發商公開對峙，質疑遊民屋項目將給當地居民帶來嚴重危害。

Elara項目計劃坐落在亞市南部，靠近艾爾蒙地市，95套公寓住宅中，其中45套永久提供遊民居住，當地居民對此十分不安。19日下午4時30分開始，幾百民眾陸續到達，並聚集在市政府門口，人們高舉「停止Elara項目」、「保護孩子安全」、「保護家園」等標語，齊聲反對建遊民屋。人群中包括很多老人、孩子，甚至不少人坐著輪椅參加集會，以華人居多，也有白人、拉丁裔等其他族裔加入抗議隊伍。

Elara開發商代表參加當天市議會特別會議，介紹住房項目。會議室里座無虛席，很多人沒有位置，就站立在四周。市民陸續上台發言，表達對住房項目將帶來治安隱患、交通堵塞等問題的擔憂，並質問開發商有無具體防範方案。對於居民的很多尖銳問題，Elara代表並沒有正面回答，僅表示將增加燈光照明、24小時監管系統等措施，並指出會有兩個住地經理現場管理。

亞市華協會長郭蕾表示，開發商片面強調住房項目合法進行，「當我質問項目會對當地社區帶來什麼利益，對方避而不談，他們準備建一個爛攤子，卻讓我們承擔？」郭蕾表示，正在召集居民集體簽名請願反對此項目，目前已有幾百人簽字，並表示之後不排除採取法律手段，對峙開發商。當天活動一直持續到晚上近9時，很多抗議者不願離去。安全守護者聯盟（ASG）志願者Lucy Zhang指出，開發商一直在偷換概念，沒有提出具體措施，同時她對抗議場面表示感動，「這麼多人積極參加，完全超過我的想像。」

亞市三位華裔市議員在接受本報採訪時，同樣表達對Elara住房項目的擔憂。市長高卿（Michael Cao）認為，此項目不適合亞市，將對社區產生巨大影響，包括公共安全、交通停車、社區現有生活方式等；他支持人們強烈表達反對意見，務必讓開發商明確居民擔憂所在。市議員鄭博仁表示，Elara項目選址錯誤，附近有幼兒園、小學，沒有做環境評估，沒有征求居民同意，非常不安全；他還提到，同樣的開發商在其他城市建造過類似項目，已帶來諸多社會問題，如今局面糟糕，亞市絕不能重蹈覆轍。

王愛琳市議員指出，當晚會議中，開發商明顯缺乏經驗和毫無準備應對，未能給出詳盡答覆、以及針對各種問題的解決方案。會後第二天，王愛琳表示已寫信正式要求洛縣政府、及下屬機構洛縣發展管理局（LACDA）考慮暫停該項目運作，並促請協調開發商與市民進行第二次對話，回覆未盡質詢。

很多人沒有坐位，就站立在市議會廳四周。（記者邵敏／攝影）
很多人沒有坐位，就站立在市議會廳四周。（記者邵敏／攝影）
人們齊聚市議會，反對Elara住房項目。（記者邵敏／攝影）
人們齊聚市議會，反對Elara住房項目。（記者邵敏／攝影）
亞市議會19日特別會議，會議室里座無虛席。（記者邵敏／攝影）
亞市議會19日特別會議，會議室里座無虛席。（記者邵敏／攝影）
很多人沒有位置，就站立在四周。（記者邵敏／攝影）
很多人沒有位置，就站立在四周。（記者邵敏／攝影）
其他族裔加入19日的抗議隊伍。（記者邵敏／攝影）
其他族裔加入19日的抗議隊伍。（記者邵敏／攝影）
三、四百人齊聚亞市政府，反對建立永久性遊民屋。（記者邵敏／攝影）
三、四百人齊聚亞市政府，反對建立永久性遊民屋。（記者邵敏／攝影）

遊民 洛縣 亞凱迪亞

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