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71歲翁過馬路撞重傷 肇事車逃逸警緝兇

洛杉磯訊
恩西諾發生肇事逃逸事故，71歲行人重傷，警方懸賞5萬美元徵求肇逃線索。（取材至abc7電視台）
恩西諾發生肇事逃逸事故，71歲行人重傷，警方懸賞5萬美元徵求肇逃線索。（取材至abc7電視台）

洛杉磯縣恩西諾區（Encino）11月16日下午約9時發生一起嚴重肇逃車禍，一輛白色日產Altima先與他車相撞後失控，撞擊一名正在范杜拉路(Ventura Blvd)過馬路的71歲老翁，老翁當場被撞飛重傷送醫，肇事車輛未停車救援即逃逸。市府懸賞5萬元協尋肇事車輛，該車特徵為駕駛座後視鏡脫落、右前大燈受損。

視頻:監控視頻；後製:記者張庭瑜

據警方調查，事發於范杜拉路近利比特路(Libbit Ave.)路段，白色日產Altima沿范杜拉路高速向東行駛時，與一輛由北向駛出的轎車發生碰撞。日產車失控後撞及正在穿越馬路的71歲男性老翁，並被撞飛至范杜拉路西向車道。洛縣消防局救護人員趕抵現場後，立即將傷勢嚴重的老翁送往醫院救治。與日產車相撞的另一輛轎車仍留在現場配合調查，但肇事日產車在撞人後隨即駛離現場。

洛市警局山谷分局交通組調查人員指出，涉案的日產Altima為四門房車，車身多處毀損，除駕駛座後視鏡脫落、右前大燈受損外，右前及後車門也疑有明顯刮痕。洛杉磯市為提供有助於識別、逮捕及定罪嫌疑人信息的線索懸賞高達5萬元。警方呼籲民眾，若目擊事故經過或發現疑似肇事車輛，上班時間可撥打山谷交通組專線(818)644-8025；下班及假日請撥(877)527-3247。民眾也可選擇匿名舉報，撥打滅罪熱線(800)222-8477，或至lacrimestoppers.org網站提供線索。

洛杉磯 洛縣

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